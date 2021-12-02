Gündem Mehmet Sevigen CHP nereden geldiği belli olmayan insanlarla birlikte 14üncü kattan yönetiliyor
POLİTİKA

Mehmet Sevigen: CHP nereden geldiği belli olmayan insanlarla birlikte 14'üncü kattan yönetiliyor

CHP'den ihraç edilen Eski Milletvekili Mehmet Sevigen, TVNET ekranlarında CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu. CHP'nin 14'üncü kattan yönetildiğini söyleyen Sevigen, "Kemal Bey hep başarısız. Seçilmiş insanları alıp kapı önüne koyuyor, dışarıdan gelen ve nereden geldiği belli olmayan insanlarla partiyi yönetiyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Sevigen: CHP nereden geldiği belli olmayan insanlarla birlikte 14üncü kattan yönetiliyor
Mehmet Sevigen

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programına konuk oldu.

Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Sevigen, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın "CHP'de 14'üncü kat var. Hiç çıkamadık, biz göstermelik makam işgal ediyorduk" açıklamasını değerlendirdi.

"PARTİYİ 14. KATTAN YÖNETİYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasının ardından 157 MYK üyesinin değiştiğine dikkat çeken Sevigen, "Kemal Bey 12 yılda 10 tane seçime girdi. Atatürk'ten daha fazla süredir görev yapacak neredeyse. 14 yıldır genel başkan. Hep başarısız. Geliyor ve MYK değişiyor. Seçilmiş insanları alıp kapı önüne koyuyor, dışarıdan gelen ve nereden geldiği belli olmayan insanlarla partiyi yönetiyor. 14. katta yönetiyor partiyi." dedi.

Mehmet Sevigen: CHP nereden geldiği belli olmayan insanlarla birlikte 14. kattan yönetiliyor
OYNAT 03:34
Mehmet Sevigen: CHP nereden geldiği belli olmayan insanlarla birlikte 14. kattan yönetiliyor
CHP'den ihraç edilen Eski Milletvekili Mehmet Sevigen, TVNET ekranlarında CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu. CHP'nin 14. kattan yönetildiğini söyleyen Sevigen, 'Kemal Bey hep başarısız. Seçilmiş insanları alıp kapı önüne koyuyor, dışarıdan gelen ve nereden geldiği belli olmayan insanlarla partiyi yönetiyor.' ifadelerini kullandı.

"SEÇİMLE GELEN İNSANLARI DIŞARI ATIYOR"

"Ünal Çeviköz kurultayda çizgi yemesine rağmen genel başkan yardımcısı oldu. Tuncay Özkan da kurultayda çizgi yedi onu da genel başkan yardımcısı yaptı." ifadesini kullanan Sevigen, "Seçimle gelen insanları dışarı atıyor ve dışarıdan gelen ekiple yönetiyor. İki üç tane danışmanı var FETÖ olayından dolayı hapiste yatıyor. Fatih Gürsu mesela. Onu Elazığ'dan milletvekili adayı bile gösterdi. O kadar çile çeken CHP'li var..." diye konuştu.

"BUNLARIN HESABI SORULMAYACAK MI?"

Sevigen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kemal Bey'in daha önce getirdiği bir milletvekili şu an ABD'de. Aykan Erdemir... Bunların hesabı sorulmayacak mı? Bunları eleştirince partiden ihraç edilmemiz mi gerekiyor?

4.76'ydı oy oranı başladığımızda Kemal Bey o zaman sıcak yatağında yatıyordu. Diğer arkadaşlar da öyle. Abdullatif Şener'i aday koydu... O kadar iyi il başkanları ilçe başkanları var. Ellerimizle ittik, getirdik onu koyduk milletvekili yaptık. Biz CHP'yi bunun için mi kurduk?"

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CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen: CHP Dallas gibi bir parti oldu kimin eli kimin cebinde belli değil
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CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen: CHP Dallas gibi bir parti oldu kimin eli kimin cebinde belli değil

CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen: CHP Dallas gibi bir parti oldu kimin eli kimin cebinde belli değil
OYNAT 05:31
CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen: CHP Dallas gibi bir parti oldu kimin eli kimin cebinde belli değil
Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen, TVNET canlı yayınında, yaşananlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ermenilere soykırım yapıldığını öne süren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Yunanistan ile yaşanan gerilimde Türkiye'yi işgalci olarak nitelendiren Ünal Çeviköz gibi isimlere de tepki gösteren Sevigen, 'Chp'nin ne olduğu belli değil Dallas gibi bir parti olduk. Kimin eli, kimin cebinde belli değil.' diye konuştu.
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