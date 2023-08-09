Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu destekçilerine tepki: 13 yıldır genel başkan ne faydası olmuş?

Eski CHP'li Mehmet Sevigen, 12'nci kez seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim mağlubiyetinin ardından başlayan değişim tartışmaları gün geçtikçe alevleniyor. CHP'de pek çok isim, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yaparken CHP liderine yakın partililer görevde kalması gerektiğini ifade ediyor.
Kılıçdaroğlu'nun 12'nci yenilgisine rağmen koltuğu bırakmasını istemeyenlere eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen'den tepki geldi.
"13 yıldır genel başkan ne faydası olmuş?"
Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlık döneminde hiçbir faydası olmadığını söyleyen Sevigen, şu açıklamalarda bulundu:
"Akşener CHP ile iş birliği yapacak"
Sevigen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çelişkili açıklamalarına da dikkat çekti. Akşener'in eninde sonunda CHP ile iş birliği yapacağını söyleyen Sevigen şöyle dedi: