Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu destekçilerine tepki: 13 yıldır genel başkan ne faydası olmuş?

"Meral Hanım daha önce ne demişti? Ailesine, 'Ben ölsem bile Kemal Kılıçdaroğlu size amenet' demişti. Şimdi ne diyor? Ben ölsem bile CHP'ye destek vermeyin.. Hangisine inanacaksınız? Meral Akşener'i çok ciddiye almayın. Beyaz Toros'ların faili meçhullerin, kaçakçılıkların hesabını verecek İnşaAllah. Eninde sonunda göreceksiniz, CHP ile işbirliği yapacak."