Mehmet Tevfik Göksu AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplenen İBB'nin oyununu bozdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da 24 ilçede 35 yeni spor salonu açacaklarını söyledi.

İmamoğlu paylaşımında, "Biz, İstanbul bir spor kenti haline gelsin istiyoruz. Bugün 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonu açarak bu yolda çok değerli bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu paylaşımının aynısının İBB'nin resmi hesabından da yapıldığı görüldü.

Biz, İstanbul bir spor kenti haline gelsin istiyoruz. Bugün 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonu açarak bu yolda çok değerli bir adım atıyoruz. https://t.co/gDtyDT4ygv — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 7, 2022

SPOR SALONLARININ TEMELİ AK PARTİ DÖNEMİNDE ATILDI

İBB AK Parti Grupbaşkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 35 yeni spor salonu açacaklarını duyuran İBB'ye tepki gösterdi. İBB'nin açılışını yapacağını duyurduğu spor salonlarının hiçbirinin CHP döneminde yapılmadığı söyleyen Göksu, söz konusu salonların inşaatlarının başladığı tarihleri paylaştı.

REKLAM

İBB için 'Kurdele belediyeciliği' ifadesini kullanan Göksu, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Hiçbirini kendileri yapmadı, onlarda o vizyon yok. Tamamı AK Parti döneminde başladı, birçoğu da bitirildi. Salonlara boya badana yapıp açılış yapıyorlar. İşleri güçleri şov ve algı."

Kurdele Belediyeciliği…



CHP’li İBB Yönetimi 35 spor salonu açılışı yapacakmış.



Hiçbirini kendileri yapmadı, onlarda o vizyon yok. Tamamı AK Parti döneminde başladı, birçoğu da bitirildi.



Salonlara boya badana yapıp açılış yapıyorlar.



İşleri güçleri şov ve algı. pic.twitter.com/PIYmMviUmQ — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) June 7, 2022