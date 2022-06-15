Gündem Mehmet Tevfik Göksudan katılmadığı toplantının yayınını paylaşan Ekrem İmamoğluna yanıt Sizi de bekleriz sayın başkan
İSTANBUL

Mehmet Tevfik Göksu'dan katılmadığı toplantının yayınını paylaşan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Sizi de bekleriz sayın başkan

Sosyal medya hesabından katılmadığı İBB Haziran ayı toplantısının 3'üncü oturumunun yayınını paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'dan yanıt geldi. İmamoğlu'na "Sizi de bekleriz sayın başkan" ifadesiyle seslenen Göksu, "Makam odanızdan çıkınca 5 metre ileride karşıda büyük bir kapı var. İstanbul’un gerçekleri sizi bekliyor." dedi. İmamoğlu, Göksu'nun bu paylaşımının ardından tweetini sildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Tevfik Göksudan katılmadığı toplantının yayınını paylaşan Ekrem İmamoğluna yanıt: Sizi de bekleriz sayın başkan
Mehmet Tevfik Göksu-Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İBB Haziran ayı toplantısının 3'üncü oturumunun yapıldığı bilgisini paylaştı. İBB TV tarafından yayınlanan toplantının paylaşımını yapan İmamoğlu'na Esenler Belediye Başkanı-İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'dan yanıt geldi.

GÖKSU'DAN İMAMOĞLU'NA: TOPLANTIYA SİZİ DE BEKLERİZ

İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayan Göksu, İBB Başkanı'na "Sizi de bekleriz sayın başkan" sözleriyle seslendi. Göksu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sizi de bekleriz Sayın Başkan. Makam odanızdan çıkınca 5 metre ileride karşıda büyük bir kapı var. İstanbul’un gerçekleri sizi bekliyor."

Göksu'nun bu paylaşımının ardından Ekrem İmamoğlu'nun tweetini sildiği görüldü.

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