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İSTANBUL

Mehmetçiğe selam gönder kampanyası: Bir selam da THY ekiplerinden geldi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı için sosyal medyada başlattığı 'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyasına bir destek de Türk Hava Yolları'ndan geldi. Kampanya kapsamında THY’nin pilot ve kabin memurları, sınır ötesinde mücadele veren Mehmetçik için asker selamı gönderdi.

Haber Merkezi IHA
THY, 'Mehmetçiğe Selam Gönder' kampanyası kapsamında selama durdu.
THY, 'Mehmetçiğe Selam Gönder' kampanyası kapsamında selama durdu.

Türk Hava Yolları, Milli Savunma Bakanlığının Barış Pınarı Harekâtı için sosyal medyada başlattığı 'Mehmetçiğe selam gönder’ kampanyasına destek verdi. Bu kapsamda THY’nin pilot ve kabin memurları sınır ötesinde mücadele veren Mehmetçik için asker selamı gönderdi.

THY'den Mehmetçiğe selam

THY, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe selam gönderdi.
  • Türk Hava Yolları bünyesindeki uçuş ekipleri Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak üzere bugün bir araya gelerek Mehmetçiğe selam duruşunda bulundu. Bayrak taşıyıcı bünyesindeki pilot ve kabin memurları Milli Savunma Bakanlığının Barış Pınarı Harekâtı için sosyal medyada başlattığı 'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyasına destek verdi.

Mehmetçiğe sosyal medyadan adeta destek yağıyor

Milli markanın dünyanın 126 ülkesinde ülkemizi temsil eden uçuş ekibi İstanbul Havalimanı’ndaki ekip terminalinde bir araya gelerek asker selamı verdi. A Milli Futbol Takımı oyuncuları başta olmak üzere çeşitli branşlarda, uluslararası arenada mücadele eden Türk sporcuların da destek olduğu kampanyaya sosyal medyadan binlerce vatandaş selam göndererek katılıyor.

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