Gündem Mehmetçik bu yıl Suriyenin kuzeyinde DEAŞ mensubu 236 teröristi etkisiz hale getirdi
ANKARA

Mehmetçik bu yıl Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ mensubu 236 teröristi etkisiz hale getirdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yıl başından bugüne kadar Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ mensubu 236 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Mehmetçik bu yıl Suriyenin kuzeyinde DEAŞ mensubu 236 teröristi etkisiz hale getirdi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesi devam ediyor.

"Terörü ve teröristleri kaynağında etkisiz hale getirme" anlayışıyla operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, dünyaca kabul görmüş hedef belirleme usulleri kullanılarak tespit ettiği hedefleri tek tek vuruyor.

DEAŞ ile sahada göğüs göğse mücadele eden tek ordu olma özelliği taşıyan TSK'nın, Suriye'nin kuzeyinde ayrım yapmadan terör örgütleriyle mücadelesini sürdürdüğü belirtiliyor.

DEAŞ mensubu 236 terörist etkisiz hale getirildi


2021 yılı başından bugün kadar Suriye kuzeyindeki birlikler tarafından yapılan meskun mahal aramaları, yol kontrolleri ve operasyonlar sonucunda DEAŞ mensubu 236 terörist etkisiz hale getirildi.

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