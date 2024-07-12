Mehmetçik hainlerin inlerini deşifre etti: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmatlar ele geçirildi

"Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde, Miska köyü yakınlarında teröristlerin kullandığı iki sığınak ve bir depo tespit etti. Tespit edilen yerlerde, teröristlere ait çeşitli silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi"