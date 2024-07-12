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Mehmetçik hainlerin inlerini deşifre etti: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu kapsamındaki arama tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı sığınak ve depolarda çeşitli silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.

15:08 - 12/07/2024 Friday
DHA
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;


"Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde, Miska köyü yakınlarında teröristlerin kullandığı iki sığınak ve bir depo tespit etti. Tespit edilen yerlerde, teröristlere ait çeşitli silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi"



#MSB
#mühimmat
#Pençe-Kilit
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