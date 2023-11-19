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Mehmetçik inlerine girdi: Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağara ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait bir mağaranın ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütlerine yönelik faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
13:06 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Milli Saunma Bakanlığı

Milli Saunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait bir mağaranın ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütlerine yönelik faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.


Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesindeki arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağaranın ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, çok sayıda odası olan mağarada tespit edilen yaşam malzemelerinin kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı.


Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz.


Daima asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağarayı ele geçirdi. Çok sayıda odası olan mağarada tespit edilen yaşam malzemeleri kullanılamaz hâle getirildi.




#Milli Savunma Bakanlığı
#Pençe Yıldırım Operasyonu
#IRAK
1 saat önce
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