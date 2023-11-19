Mehmetçik inlerine girdi: Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağara ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait bir mağaranın ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütlerine yönelik faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.





Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesindeki arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağaranın ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, çok sayıda odası olan mağarada tespit edilen yaşam malzemelerinin kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı.





Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz.



Daima asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağarayı ele geçirdi. Çok… pic.twitter.com/xy8QdGScLj — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2023

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz.





Daima asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağarayı ele geçirdi. Çok sayıda odası olan mağarada tespit edilen yaşam malzemeleri kullanılamaz hâle getirildi.











