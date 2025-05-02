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Mehmetçik Kosova'da çocuklar için oyun parkı kurdu

Mehmetçik Kosova'da çocuklar için oyun parkı kurdu

21:432/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
AA
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Türk askeri Kosovalı çocuklar için ilkokula oyun parkı kurdu.
Türk askeri Kosovalı çocuklar için ilkokula oyun parkı kurdu.

Türk askerleri, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca Kosova'daki bir ilkokula çocuklar için oyun parkı kurdu. Albay Ersin Çelikkanat, eğitim alanında projeler yürütmekten gurur duyduğunu söyledi.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, ülkenin güneyindeki Dragaş Belediyesine bağlı Kuk köyünde bulunan Samidin Emini İlköğretim Okuluna oyun parkı kuruldu.

Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı İstihkam Albay Ersin Çelikkanat, Dragaş Belediye Başkanı Bexhet Xheladini, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan'ın yanı sıra öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Albay Çelikkanat, burada yaptığı konuşmada, Kosova'nın aydınlık bir geleceğe ulaşması için eğitim alanında projeler yürütmekten büyük gurur duyduklarını söyledi.

Samidin Emini İlköğretim Okulu
Kosovalı çocuk ve gençler için gerekli imkanları sunmak adına birçok başarılı projeye imza attıklarını belirten Çelikkanat,
"Yerine getirdiğimiz bu projeler vasıtasıyla Kosova ile yüzyıllardır var olan dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizi pekiştirmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz."
İfadelerini kullandı.
Bakan Damka da Türkiye'nin Kosova'ya sunduğu samimi ve sürdürülebilir destekler için minnettarlığını dile getirerek,
"Bu park sadece bir oyun alanı değil, aynı zamanda Türkiye'nin Kosova halkına duyduğu sevginin ve desteğin bir sembolüdür."
ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından tören, Samidin Emini İlköğretim Okulu oyun parkının açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da barış gücü olarak görev yapıyor.

Oyun parkının açılışı gerçekleşti.


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