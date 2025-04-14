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Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

21:1014/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
AA
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Vjosa Osmani ve Recep Tayyip Erdoğan
Vjosa Osmani ve Recep Tayyip Erdoğan

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı açıklamada ülkesinin tanınması süresince destek veren Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de harika bir görüşme gerçekleştirdiğine değindi

Vjosa Osmani "Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem başbakanlığı döneminde hem de şu anda cumhurbaşkanı olarak (Kosova'nın) tanınma sürecine bizzat yardımcı olmuştur. Kosova halkına verdiği büyük destekten dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Vjosa Osmani ve Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Osmani, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamındaki görüşmeleriyle ilgili Kosova televizyonuna açıklamalarda bulundu.Kosova'nın uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek amacıyla yeni tanımaların, mevcut tanımaların teyidi ve uluslararası örgütlere üyelik için müttefiklerle koordinasyonu ve işbirliğini hiçbir zaman durdurmadığını belirten Osmani,
"Müttefiklerimizle ne kadar yakın çalışırsak, o kadar çok somut sonuç elde ederiz. Nitekim bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yürüttüğüm yakın çalışmadan da görüldü. Kendisi her zaman Kosova'nın yanında olmuştur. Şimdi bu desteği ekonomik ve askeri alanların ötesinde, bu (tanınma) sürecindeki somut desteğiyle daha açık bir şekilde görmekteyiz.
" ifadelerini kullandı.
Vjosa Osmani Antalya Diplomasi Forumu'nda

Türkiye'nin ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesinin diğer ülkeler tarafından tanınması sürecine büyük destekler verdiğini vurgulayan Osmani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem başbakanlığı döneminde hem de şu anda cumhurbaşkanı olarak (Kosova'nın) tanınma sürecine bizzat yardımcı olmuştur. Onunla yaptığım görüşmede, hangi ülkelerin tanımaya daha yakın olduğu konusunda çok somut bir şekilde konuştuk. Sadece bu günler için değil, önümüzdeki aylar ve yıllar için de ortak planımızı ele aldık. Bu nedenle kendisine, Kosova halkına verdiği büyük destekten dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu destek yalnızca savunma ve ekonomi alanında değil, aynı zamanda uluslararası öznelliğimizin daha da pekiştirilmesinde de önemlidir çünkü tanınma çok önemli bir süreçtir."
Vjosa Osmani

Ahmed Şara ile "harika" görüşme

ADF kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile "harika" bir görüşme yaptığına da değinen Osmani, Suriye halkı çok uzun bir süre acı çekti ve bu halka karşı soykırım ve korkunç savaş suçları işlendi. Hatta Esed rejimi tarafından çocuklara karşı kimyasal silahlar bile kullanıldı. Biz kurumlar olarak o rejimle hiçbir zaman diplomatik ilişkiler talep etmedik. Şimdi, özgür Suriye'nin kurumlarıyla elbette bu sürecin pekişmesini ve en kısa sürede tamamlanmasını umut ediyoruz." diye konuştu.




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