Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem başbakanlığı döneminde hem de şu anda cumhurbaşkanı olarak (Kosova'nın) tanınma sürecine bizzat yardımcı olmuştur. Onunla yaptığım görüşmede, hangi ülkelerin tanımaya daha yakın olduğu konusunda çok somut bir şekilde konuştuk. Sadece bu günler için değil, önümüzdeki aylar ve yıllar için de ortak planımızı ele aldık. Bu nedenle kendisine, Kosova halkına verdiği büyük destekten dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu destek yalnızca savunma ve ekonomi alanında değil, aynı zamanda uluslararası öznelliğimizin daha da pekiştirilmesinde de önemlidir çünkü tanınma çok önemli bir süreçtir."