Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı açıklamada ülkesinin tanınması süresince destek veren Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de harika bir görüşme gerçekleştirdiğine değindi
Vjosa Osmani "Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem başbakanlığı döneminde hem de şu anda cumhurbaşkanı olarak (Kosova'nın) tanınma sürecine bizzat yardımcı olmuştur. Kosova halkına verdiği büyük destekten dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Türkiye'nin ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesinin diğer ülkeler tarafından tanınması sürecine büyük destekler verdiğini vurgulayan Osmani, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ahmed Şara ile "harika" görüşme
ADF kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile "harika" bir görüşme yaptığına da değinen Osmani, Suriye halkı çok uzun bir süre acı çekti ve bu halka karşı soykırım ve korkunç savaş suçları işlendi. Hatta Esed rejimi tarafından çocuklara karşı kimyasal silahlar bile kullanıldı. Biz kurumlar olarak o rejimle hiçbir zaman diplomatik ilişkiler talep etmedik. Şimdi, özgür Suriye'nin kurumlarıyla elbette bu sürecin pekişmesini ve en kısa sürede tamamlanmasını umut ediyoruz." diye konuştu.