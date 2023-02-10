|
Gündem

Mehmetçik Malatya’da sıcak yemek dağıtımına devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Malatya’da sıcak yemek dağıtıma devam ettiğini bildirdi. MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Mehmetçiklerimiz, Malatya’da vatandaşlarımıza aralıksız şekilde sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor” denildi.

15:47 . 10/02/2023 Cuma
Diğer
MSB

MSB

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda;
“Mehmetçiklerimiz, Malatya’da vatandaşlarımıza aralıksız şekilde sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor” denildi.

Mehmetçik Hatay'a lojistik destek üssü kurdu
Mehmetçik Hatay'a lojistik destek üssü kurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay'a gönderilen yardımların depremzedelere daha hızlı ulaştırılmasını sağlamak için lojistik destek üssü kurdu. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için "hava yardım koridoru" oluşturuldu. Bununla birlikte TSK depremzedelere yardım için seferber oldu. Depremin etkilediği bölgelerde sahra mutfakları kurularak vatandaşlara sıcak yemek, kumanya ile ekmek dağıtıldı. Ayrıca bölgelere seyyar tuvalet ve banyo da sevk edildi. Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'a gelen yardımların depremzedelere daha hızlı ulaştırılması için lojistik destek üssü kurdu. Serinyol kışlasında kurulan lojistik üssünde yardımlar sınıflandırılıyor. Daha sonra yardımlar AFAD koordinesinde askeri araçlarla ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılıyor.


#MSB
#Malatya
#Mehmetçik
#Kahramanmaraş depremi
#Pazarcık depremi
41 dakika önce
default-profile-img
Mehmetçik Malatya’da sıcak yemek dağıtımına devam ediyor
12. sınıf 1. ve 2. dönem konuları
Deprem bölgesini yağmalayanlar yakalanıyor
Cuma hutbesinin konusu 'asrın felaketi' oldu
Kahramanmaraş’ta enkaz başında bekleyen afetzede: “Yüreğimin ateşini tarif edemem”
Osmaniye'de depremde hasar gören 2 katlı bina çöktü
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.