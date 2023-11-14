Mehmetçik nefes aldırmıyor: Kandil ve Hakurk'ta 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.
'Terörist neredeyse hedefimiz orası'
'Terörist neredeyse hedefimiz orası'
Bakanlıktan yapılan açıklamada
, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz"
ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı operasyonun detaylarını böyle paylaştı.
#MSB
#terör
#Irak
#PKK
2 saat önce