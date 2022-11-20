Mehmetçik PKK'yı vurdu HDP İngilizce yardım istedi: Saldırılar hemen durmalı

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör mevzilerine başlattığı hava harekatı, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımıyla duyuruldu.

Teröristlerin öldürülmesine ilk ses HDP'den geldi.

HDP'nin Avrupa Temsilciliği'nin sosyal medya hesabından İngilizce olarak yapılan paylaşımda"IŞİD'in Kobani'de yenilgisi başladı.Türk savaş uçakları şu anda Kobani ilçe merkezini ve Kuzey Doğu Suriye'deki diğer bazı yerleri bombalıyor.Erdoğan seçim kampanyasına çoktan başlamış görünüyor. Tüm saldırılar derhal durdurulmalı!" ifadelerine yer verildi.