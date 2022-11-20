Gündem Mehmetçik PKKyı vurdu HDP İngilizce yardım istedi Saldırılar hemen durmalı
POLİTİKA

Mehmetçik PKK'yı vurdu HDP İngilizce yardım istedi: Saldırılar hemen durmalı

Türkiye'ye ait savaş uçakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan mevzilerine hava harekatı başlattı. Teröristlere yapılan saldırı sonrası ilk ses HDP'den geldi. HDP'nin Avrupa Temsilciliği'nin Twitter hesabından İngilizce olarak yapılan paylaşımda "Tüm saldırılar derhal durdurulmalı." ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmetçik PKKyı vurdu HDP İngilizce yardım istedi: Saldırılar hemen durmalı
HDP (Arşiv)

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör mevzilerine başlattığı hava harekatı, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımıyla duyuruldu.

Teröristlerin öldürülmesine ilk ses HDP'den geldi.

HDP'nin Avrupa Temsilciliği'nin sosyal medya hesabından İngilizce olarak yapılan paylaşımda"IŞİD'in Kobani'de yenilgisi başladı.Türk savaş uçakları şu anda Kobani ilçe merkezini ve Kuzey Doğu Suriye'deki diğer bazı yerleri bombalıyor.Erdoğan seçim kampanyasına çoktan başlamış görünüyor. Tüm saldırılar derhal durdurulmalı!" ifadelerine yer verildi.

Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor
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Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor
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