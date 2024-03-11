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Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde avladı: Üç PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
14:48 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:11 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Saldırı hazırlığındaki teröristlerin hain planları engellendi
Saldırı hazırlığındaki teröristlerin hain planları engellendi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,
"Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz"
ifadeleri kullanıldı.





#MSB
#PKK
#terör operasyonu
44 dakika önce
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