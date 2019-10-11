Şanlıurfa haberleri: Mehmetçik için sınırda 50 kurban kesildi Mehmetçik ve vatan için sınırda 50 kurban kesildi Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçikler için 50 kurban kesildi. Yetiş-Tim Derneği Bursa Şube Başkanı Şerife Sağlam, "Hayvanlarımızı aldık. Allah'ın izniyle bugün de burada Allah için, Mehmetçiğimizin selameti için, vatanımızın selameti için hayvanları kurban edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi 11 Ekim 2019, 14:58 Son Güncelleme: 11 Ekim 2019, 14:59 IHA