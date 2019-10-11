Gündem Mehmetçik ve vatan için sınırda 50 kurban kesildi
ŞANLIURFA BARIŞ PINARI HAREKATI

Şanlıurfa haberleri: Mehmetçik için sınırda 50 kurban kesildi

Mehmetçik ve vatan için sınırda 50 kurban kesildi

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçikler için 50 kurban kesildi. Yetiş-Tim Derneği Bursa Şube Başkanı Şerife Sağlam, "Hayvanlarımızı aldık. Allah'ın izniyle bugün de burada Allah için, Mehmetçiğimizin selameti için, vatanımızın selameti için hayvanları kurban edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi IHA
Bursa’dan gelen Yetiş-Tim Derneği, 50 koyun kestirdi.
Bursa’dan gelen Yetiş-Tim Derneği, 50 koyun kestirdi.

PKK/YPG terör örgütüne yönelik Barış Pınarı Harekatı’nın düzenlendiği Suriye’nin Tel Abyad kentinin karşısındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, operasyona katılan Mehmetçikler için 50 kurban kesildi.

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Bursa’dan gelen Yetiş-Tim Derneği, 50 koyun kestirdi. Bursa’daki bir iş adamı tarafından alındığı öğrenilen koyunların kesimini ise Akçakale ilçesindeki Ehli Yetim Derneği üstlendi. Kurban kesimine katılan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, iş adamı ile her iki yardım kuruluşuna teşekkür etti.

Koyunların kesimini ise Akçakale ilçesindeki Ehli Yetim Derneği üstlendi.

Mehmetçiğin ve vatanımızın selameti için kestiriyorlar

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Yetiş-Tim Derneği Bursa Şube Başkanı Şerife Sağlam, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Bursa’daki bir iş adamı bize, gidin Şanlıurfa Akçakale’ye Mehmetçiğimiz için, bu vatanın selameti için 50 tane kurban kesin dedi. Biz de çıktık geldik buraya. Bu işi burada nasıl yapacağız diye düşünürken Ahmet Doğan kardeşimiz bize burada yardımcı oldu.
  • Hayvanlarımızı aldık. Allah’ın izniyle bugün de burada Allah için, Mehmetçiğimizin selameti için, vatanımızın selameti için hayvanları kurban edeceğiz.”

Ehli Yetim Derneği Başkanı Ahmet Doğan ise katkı sunan herkese teşekkür etti.
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