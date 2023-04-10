Mehmetçik'e 'çocuk katili' iftirasını atmıştı: CHP'den milletvekili adayı oldu

Başörtüsü karşıtı söylemleriyle adından söz ettiren eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'den milletvekili aday adayı oldu. Eminağaoğlu, orta öğretimde öğrencilerin başörtü ile derslere girebileceği düzenlemeyi hedef alarak Danıştay'a dava açmış, verdiği dilekçede ise oğlunu örnek vererek yaşanacak durumdan olumsuz etkileneceğini öne sürmüştü.