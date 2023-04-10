Mehmetçik'e 'çocuk katili' iftirasını atmıştı: CHP'den milletvekili adayı oldu

Hacer Foggo
Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken siyasi partilerin de aday listeleri kesinleşti.
TSK'ya iftira atan ve Mehmetçik'e
"katil"
diyen CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu
Hacer Foggo
, CHP İzmir 2. Bölge 8. sıradan milletvekili adayı gösterildi.
TSK'yı çocukları öldürmekle suçlamıştı
TSK'yı çocukları öldürmekle suçlamıştı
CHP'nin ekonomi alanındaki danışman kadrosunda yer alan Hacer Foggo'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile TSK'ya 'çocuk katili' iftirasını atmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo atmış olduğu tweette TSK'ya yönelik,
"Siz eğitim yaparken "Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi"ne göre 44 çocuk öldürüldü."
ifadelerini kullanmıştı.
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27 dakika önce