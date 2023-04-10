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Mehmetçik'e 'çocuk katili' iftirasını atmıştı: CHP'den milletvekili adayı oldu

Terör örgütleri ile mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan ve Mehmetçik'e 'katil' diyen Hacer Foggo, CHP İzmir 2. Bölge 8. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

13:22 . 10/04/2023 Pazartesi
Diğer
Hacer Foggo

Hacer Foggo

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken siyasi partilerin de aday listeleri kesinleşti.

TSK'ya iftira atan ve Mehmetçik'e
"katil"
diyen CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu
Hacer Foggo
, CHP İzmir 2. Bölge 8. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

TSK'yı çocukları öldürmekle suçlamıştı

CHP'nin ekonomi alanındaki danışman kadrosunda yer alan Hacer Foggo'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile TSK'ya 'çocuk katili' iftirasını atmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo atmış olduğu tweette TSK'ya yönelik,
"Siz eğitim yaparken "Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi"ne göre 44 çocuk öldürüldü."
ifadelerini kullanmıştı.

#Hacer Foggo
#CHP
#aday
#tsk
27 dakika önce
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