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Gündem Mehmetçikin dikkati sayesinde bulundu Suriye sınırında tünel tespit edildi
POLİTİKA

Mehmetçik'in dikkati sayesinde bulundu: Suriye sınırında tünel tespit edildi

Suriye'den Türkiye'ye tünel kazıldığı tespit edildi. MSB'den yapılan açıklamada "Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmetçikin dikkati sayesinde bulundu: Suriye sınırında tünel tespit edildi
Suriye sınırında tünel tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz" denildi. Mesaj ile birlikte Mehmetçik'in teröristlerin kullandığı bir mağarada yaptığı arama tarama çalışmasına ilişkin video paylaşıldı.

TÜNEL KAZILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Ayrıca Suriye'den Türkiye'ye geçiş sağlamak için tünel tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Hatay’da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi."

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