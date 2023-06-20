Mehmetçik'in etkisiz hale getirdiği PKK'lı terörist Alman vatandaşı çıktı

Milli Gençlik Vakfı gençleri üniversitelerde farklı isimlerle dergi çıkarırlardı. Bursa’da üniversite öğrencisiyken bizim çıkardığımız derginin adı da Ahenk idi. Dergiyi çıkarmadan önce İstanbul’da incelemeler ve istişareler yapmıştık. Tecrübeli arkadaşlar abarttığımızı düşünmüş ve “Siz ulusal bir dergi mi çıkaracaksınız, ne bu hazırlık! Biz akşamdan sabaha bir dergi çıkarıyoruz” diye çıkışmışlardı. Ben de haddim olmayarak “İyi de dergiler üç ay sonra kapanıyor!” diye itiraz etmiştim. Niyet, dergimizin