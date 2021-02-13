Gündem Mehmetçikten dağkeçilerine şefkat eli Operasyona giderken onları da beslediler
POLİTİKA

Mehmetçik'ten dağ keçilerine şefkat eli: Operasyona giderken onları da beslediler

Hakkari Sümbül Dağı'nda operasyona giden Mehmetçik, kardan dolayı dolayı yiyecek bulamayan dağ keçilerini fark edince havadan yemleme yaptı.

Haber Merkezi Diğer
MSB, o anları Twitter hesabından paylaştı.
MSB, o anları Twitter hesabından paylaştı.

Hakkari Sümbül Dağı'nda operasyona giden Mehmetçik, kardan dolayı dolayı yiyecek bulamayan dağ keçilerini fark etti.

Askerler, Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğünün de desteğiyle havadan yemleme yaptı.

O anların videosunu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından paylaştı.

İşte o paylaşım:

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