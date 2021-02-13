Mehmetçik'ten dağ keçilerine şefkat eli: Operasyona giderken onları da beslediler

Hakkari Sümbül Dağı'nda operasyona giden Mehmetçik, kardan dolayı dolayı yiyecek bulamayan dağ keçilerini fark etti.
Askerler, Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğünün de desteğiyle havadan yemleme yaptı.
O anların videosunu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından paylaştı.
İşte o paylaşım:
Mekânın gerçek sahipleri olan dağ keçileri🐐Hakkâri Sümbül Dağı’nda kardan dolayı yiyecek bulamaz hâle gelmiş.
Operasyona giden Mehmetçiklerimiz durumu fark edince hemen harekete geçerek Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğünün de desteğiyle havadan yemleme yapmış.👏 pic.twitter.com/wSoH95ps4b
Mekânın gerçek sahipleri olan dağ keçileri🐐Hakkâri Sümbül Dağı’nda kardan dolayı yiyecek bulamaz hâle gelmiş.