Mehmetçik'ten dağ keçilerine şefkat eli: Operasyona giderken onları da beslediler

Hakkari Sümbül Dağı'nda operasyona giden Mehmetçik, kardan dolayı dolayı yiyecek bulamayan dağ keçilerini fark etti.

Askerler, Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğünün de desteğiyle havadan yemleme yaptı.

O anların videosunu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından paylaştı.

İşte o paylaşım:

Mekânın gerçek sahipleri olan dağ keçileri🐐Hakkâri Sümbül Dağı’nda kardan dolayı yiyecek bulamaz hâle gelmiş.



Operasyona giden Mehmetçiklerimiz durumu fark edince hemen harekete geçerek Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğünün de desteğiyle havadan yemleme yapmış.👏 pic.twitter.com/wSoH95ps4b — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 13, 2021

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