Mehmetçik'ten PKK'ya darbe üstüne darbe: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancıların, saldırı hazırlığındaki PKK'lı bir teröristi etkisiz hale getirdiği duyuruldu.

Bakanlık etkisiz hale getiriline terörist sayısının 111'e yükseldiğini belirtti.

MSB'nin Twitter'dan yaptığı açıklama:

Terörü kaynağında kurutmaya devam ediyoruz.



Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılarımız, saldırı hazırlığındaki PKK’lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 111 oldu. pic.twitter.com/She4MAUKBC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 15, 2021

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