Mehmetçik'ten PKK'ya darbe üstüne darbe: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancıların, saldırı hazırlığındaki PKK'lı bir teröristi etkisiz hale getirdiği duyuruldu.
Bakanlık etkisiz hale getiriline terörist sayısının 111'e yükseldiğini belirtti.
MSB'nin Twitter'dan yaptığı açıklama:
Terörü kaynağında kurutmaya devam ediyoruz.
Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılarımız, saldırı hazırlığındaki PKK’lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 111 oldu. pic.twitter.com/She4MAUKBC
Terörü kaynağında kurutmaya devam ediyoruz.