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Gündem Mehmetçikten PKKya darbe üstüne darbe Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu
ANKARA

Mehmetçik'ten PKK'ya darbe üstüne darbe: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu

Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılarımız, saldırı hazırlığındaki PKK’lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 111 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmetçikten PKKya darbe üstüne darbe: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancıların, saldırı hazırlığındaki PKK'lı bir teröristi etkisiz hale getirdiği duyuruldu.

Bakanlık etkisiz hale getiriline terörist sayısının 111'e yükseldiğini belirtti.

MSB'nin Twitter'dan yaptığı açıklama:

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