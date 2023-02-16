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Meksika'dan gönderilen 100 ton insani yardım malzemesi Adana'ya ulaştı

Meksika'nın, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan uluslararası kampanya kapsamında gönderdiği 100 ton insani yardım malzemesi Adana'ya ulaştı. Gıda, kıyafet, battaniye, çadır, jeneratör, medikal ve hijyen malzemelerini taşıyan kargo uçağı, Meksika Büyükelçiliği Ticaret ve Kültür Ataşesi Mario Chaparro ile Savunma ve Hava Kuvvetleri Ataşesi Ernesto Velazquez Montoya tarafından karşılandı. Chaparro Meksika halkının Türkiye'deki dostları ve kardeşleriyle dayanışma içinde olduğunu belirtti.

09:17 . 16/02/2023 Perşembe
AA
Meksika'dan gönderilen 100 ton insani yardım malzemesi Adana'ya ulaştı

Meksika'dan gönderilen 100 ton insani yardım malzemesi Adana'ya ulaştı

Meksika'nın, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan uluslararası kampanya kapsamında gönderdiği 100 ton insani yardım malzemesi Adana'ya ulaştı.


Meksika Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarınca, Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı aracılığı ve Türkiye Büyükelçiliği işbirliğinde koordine edilen yardımları taşıyan, Felipe Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan (AIFA) kalkan uçak, Adana Havalimanı'na indi.

Gıda, kıyafet, battaniye, çadır, jeneratör, medikal ve hijyen malzemelerini taşıyan kargo uçağı, Meksika Büyükelçiliği Ticaret ve Kültür Ataşesi Mario Chaparro ile Savunma ve Hava Kuvvetleri Ataşesi Ernesto Velazquez Montoya tarafından karşılandı.


Chaparro Meksika halkının Türkiye'deki dostları ve kardeşleriyle dayanışma içinde olduğunu belirtti.


Afetlerde uluslararası işbirliğinin temel nitelikte olduğuna dikkati çeken Chaparro, Türkiye'ye yardım etmekten ve Türk halkını desteklemekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.


Chaparro, Meksika'dan gelen arama kurtarma köpeği Proteo'nun çalışmalar sırasında öldüğünü anımsatarak,
"Yardım ve destek için sosyal ağlar, e-postalar hatta el yazısıyla yazılmış mektuplar aracılığıyla pek çok kişinin teşekkürlerini aldık."
dedi.

Savunma ve Deniz Kuvvetleri Bakanlığı ile Meksika Red Cross'dan 150 kişilik arama kurtarma ekibinin, Adıyaman'da bir hafta süren çalışmasının ardından Türkiye'den ayrıldığını belirten Chaparro, sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 100 personelin, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya gibi deprem bölgelerinde görevlerine devam ettiğini söyledi.


Chaparro, ayrıca Meksika hükümetinin ve halkının başsağlığı dileklerini iletti.


#100 ton insani yardım
#Adana
#Chaparro
#DEPREM
#Felipe Angeles
#Meksika
10 dakika önce
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Meksika'dan gönderilen 100 ton insani yardım malzemesi Adana'ya ulaştı
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