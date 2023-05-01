Memleket Partililer ile CHP'liler 1 Mayıs kutlamalarında birbirine girdi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk'te katıldığı canlı yayında geçtiğimiz günlerde yayımladığı 'Alevilik' başlıklı videosuyla tepki çeken Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunacağım derken dini bilgilere yeni boyut getirdi. "İnancını kim seçebilir, ananızı babanızı seçebiliyor musunuz?" Dilinizi, inancınızı seçebiliyor musunuz?" şeklinde açıklamalarıyla Aleviliği bir din olarak ilan eden Tekin, "Kaldı ki Alevilik çok kıymetli bir dindir. Sünnilik de dindir. Kardeşiz, iç içe büyümüşüz." ifadelerini kullandı.