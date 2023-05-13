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Memleket Partisi adayı istifa edip AK Parti’ye geçti

Artvin’de AK Parti seçime bir gün kala düzenlediği mitinginde, Memleket Partisi sürprizi yaşandı. Memleket Partisi milletvekili adayı ve İlçe Başkanı AK Parti’ye geçti.

09:12 . 13/05/2023 Cumartesi
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Artvin

Artvin

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin son anda Cumhurbaşkanlığı adaylığından istifa etmesi parti tabanında büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Ülke genelinde partiden istifalar yaşandığı haberleri gelirken, iki istifa haberi de Artvin’den geldi. Memleket Partisi’nin il başkanı iken Milletvekili 1. sıra adayı olan ve daha sonra adaylıktan çekilen Soner Dursun, partisinde yaşanan son gelişmelere tepki göstererek partisinden de istifa etti. Dursun’un ardından da Şavşat ilçe Başkanı Celil Turan da partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

AK Parti mitinginde yoğun tezahüratlar eşliğinde kürsüye çıkan her iki isme AK Parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla taktı.


Artvin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları
Artvin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları

Artvin seçim sonuçları için heyecan dorukta. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak.Yurt dışındaki seçmenler yoğun bir şekilde sandık başına gitti. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Artvin’de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Artvin milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Artvin seçim sonuçlarına göre Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.


#Artvin
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#ak parti
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