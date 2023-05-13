Memleket Partisi adayı istifa edip AK Parti’ye geçti

Artvin seçim sonuçları için heyecan dorukta. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak.Yurt dışındaki seçmenler yoğun bir şekilde sandık başına gitti. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Artvin’de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Artvin milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Artvin seçim sonuçlarına göre Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.