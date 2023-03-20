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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru yaptı.

14:20 . 20/03/2023 Pazartesi
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de YSK'ya Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu yaptı.

YSK önünde açıklamalarda bulunan İnce, "Bugün oy oranımız 19-20'lerde... Kampanya süresince bazı adaylar oyunu artırır, bazıları düşürür. Bizim medyamız yok, sadece sosyal medyada gençlerin desteğiyle yürüttüğümüz hesaplar... Biz bu kampanyayı 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da yüzde 60'ın üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanı seçileceğim" ifadelerini kullandı.


#Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
#Cumhurbaşkanı adaylığı
#YSK
2 saat önce
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