Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı

YSK önünde açıklamalarda bulunan İnce, "Bugün oy oranımız 19-20'lerde... Kampanya süresince bazı adaylar oyunu artırır, bazıları düşürür. Bizim medyamız yok, sadece sosyal medyada gençlerin desteğiyle yürüttüğümüz hesaplar... Biz bu kampanyayı 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da yüzde 60'ın üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanı seçileceğim" ifadelerini kullandı.