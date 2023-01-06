Memleket Partisi'nde istifa: 19 kişi topluca AK Parti'ye katıldı

Hayat

Türk halkının en çok tercih ettiği kitap türü: Areda Survey bin 100 kişiye sordu işte cevaplar

Areda Survey, bin 100 kişinin katılımıyla Türk halkının kitap okuma alışkanlığını araştırdı. Araştırmaya göre Türk halkı basılı kitap, e-kitap ve sesli kitap türlerinden yüzde 88,4 ile en çok basılı kitap tercih ediyor.