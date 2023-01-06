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POLİTİKA

Memleket Partisi'nde istifa: 19 kişi topluca AK Parti'ye katıldı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Memleket Partisi ilçe başkanı ve beraberindeki 19 kişi istifa etti. İlçe başkanı Yavuz Çalışkan ile birlikte 19 kişilik yönetim AK Parti'ye katıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Memleket Partisinde istifa: 19 kişi topluca AK Partiye katıldı
Foto/arşiv

Muharrem İnce’nin genel başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi yaşandı.

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Memleket Partisi’nin ilçe başkanı Yavuz Çalışkan ile birlikte 19 kişilik yönetim AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu tarafından rozetleri takılan Memleket Partisi Gömeç İlçe Başkanı Yavuz Çalışkan’ın yanı sıra, ilçe yöneticileri Gül Güncü, Ayşe Güncü, Selin Güncü, Onur Kopcasız, Özgür Şap, Yıldız Akbınar, İlkay Kural, Birol Güncü, Umut Kaynak, Ferdi Eker, Hasan Tahsin Çalışkan, Banu Güncü, Sevim Arı, Aslı Ispartalıoğlu, Ayşe Aşık, Abdullah Turan, Ali Aşık ve Berdan Husidur bundan sonra siyasi hayatlarını AK Parti çatısı altında sürdüreceklerini söyledi.

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