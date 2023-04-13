Memleket Partisi'nde peş peşe istifalar: WhatsApp grubundan duyurdular

Memleket Partisi Edirne İl Başkanlığından istifa ederek milletvekili aday adayı olan ve 28. dönem Edirne 2. sıra milletvekili adayı listesinde yerini alan Bozkurt, "Memleket Partisi Genel Merkezi’ne, özel sebeplerimden dolayı 28. dönem Edirne milletvekili adaylığımdan çekiliyorum. Gereğinin bilgilerinize arz ederim" yazılı 10 Nisan 2023 tarihli bir dilekçeyi kendi el yazısı ve imzası ile hazırlayarak, partililerin yer aldığı WhatsApp grubuna gönderdi.