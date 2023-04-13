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Memleket Partisi'nde peş peşe istifalar: WhatsApp grubundan duyurdular

Edirne'de Memleket Partisi'nden üç milletvekili adayı, sıralamada adaletsizlik yapıldığını savunarak WhatsApp grubundan istifa ettiklerini açıkladılar.

10:07 . 13/04/2023 Perşembe
IHA
Arşiv

Arşiv

Milletvekilliği aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi için süre, 9 Nisan Pazar günü saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Edirne’de Memleket Partisi milletvekili adayları, sıralama yapılırken adaletsiz davranıldığını öne sürerek milletvekili adaylıklarından ayrıldıklarını açıkladı.

İkinci sıradan aday gösterilen ve öncesinde CHP’ye yönelik zehir zemberek sözleriyle akıllarda kalan Oktay Bozkurt, el yazısıyla yazdığı yazıyı partinin mesajlaşma grubuna göndererek adaylıktan çekildiğini açıkladı.

WhatsApp grubuna gönderdi

Memleket Partisi Edirne İl Başkanlığından istifa ederek milletvekili aday adayı olan ve 28. dönem Edirne 2. sıra milletvekili adayı listesinde yerini alan Bozkurt, "Memleket Partisi Genel Merkezi’ne, özel sebeplerimden dolayı 28. dönem Edirne milletvekili adaylığımdan çekiliyorum. Gereğinin bilgilerinize arz ederim" yazılı 10 Nisan 2023 tarihli bir dilekçeyi kendi el yazısı ve imzası ile hazırlayarak, partililerin yer aldığı WhatsApp grubuna gönderdi.

Aday, Bozkurt’un ardından 3. sıra adayı Sami Çakırlar da el yazısı ve imzası ile yazdığı, "Gördüğüm lüzum gereği 28. dönem Edirne 3. sıra milletvekilliği adaylığımdan geri çekiliyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim." ifadelerinin bulunduğu dilekçesini paylaştı.

Tek aday kaldı

Çakırların ardından ise 4. sıra adayı Şeydanur Akça, "Gördüğüm lüzum gereği 28. dönem Edirne 4. sıra milletvekilliği adaylığımdan geri çekiliyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim." ifadelerinin yer aldığı ayrılık dilekçesini paylaştı.

#Memleket Partisi
#Edirne
#istifa
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