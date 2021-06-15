Memleket Partisi'nde toplu istifa: İstanbul örgütünde 20 kişi görevi bırakıyor

Muharrem İnce'nin 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulduğunu duyurduğu Memleket Partisi'nin İstanbul örgütünde bir grup toplu istifa kararı aldı.
"Parti içerisindeki usulsüzlüklere istinaden istifa edecekler"
Gazete Duvar'da yer alan habere göre, yapılan açıklamada, "Yeni kurulan Memleket Partisi İstanbul il yönetimindeki ilçe atamaları ve il yönetim kurulu içerisindeki usulsüzlüklere istinaden, Memleket Partisi eski kurucular kurulu üyesi ve il yönetim kurulu üyesi Gürhan Dönmez, İstanbul il yönetim kurulu üyesi Kağan Bahçekapılı ve 20 tane memleket partisi üyeleriyle beraber basın açıklamasıyla deklare ederek istifa edeceklerdir" denildi.
İstifa ile ilgili yarın (16 Haziran) saat 11.00'a basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.