Memleket Partisi'nde toplu istifa: İstanbul örgütünde 20 kişi görevi bırakıyor

Muharrem İnce'nin 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulduğunu duyurduğu Memleket Partisi'nin İstanbul örgütünde bir grup toplu istifa kararı aldı.

"Parti içerisindeki usulsüzlüklere istinaden istifa edecekler"

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, yapılan açıklamada, "Yeni kurulan Memleket Partisi İstanbul il yönetimindeki ilçe atamaları ve il yönetim kurulu içerisindeki usulsüzlüklere istinaden, Memleket Partisi eski kurucular kurulu üyesi ve il yönetim kurulu üyesi Gürhan Dönmez, İstanbul il yönetim kurulu üyesi Kağan Bahçekapılı ve 20 tane memleket partisi üyeleriyle beraber basın açıklamasıyla deklare ederek istifa edeceklerdir" denildi.

İstifa ile ilgili yarın (16 Haziran) saat 11.00'a basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

GÜNDEM Muharrem İnce: CHP'den para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var

GÜNDEM Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adayı olacağım

OYNAT 00:18 Muharrem İnce: Çatı aday 'Erdoğan çok güçlü onu tek başımıza yenemeyiz' demektir Muharrem İnce, partisinin İstanbul İl Başkanlığı açılışına katıldı. Açılışta konuşma yapan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin çatı aday önerilerini doğru bulmadığını belirterek, 'Bakın 'çatı adayla seçime girelim' derken farkında olmadan 'bu Erdoğan çok güçlü, biz bunu tek başımıza yenemeyiz, mahallenin bütün çocukları toplanın hep beraber bunu yenelim' diyorlar' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder