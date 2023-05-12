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Memleket Partisi'ndeki peş peşe toplu istifalara bir yenisi daha eklendi: Hakkari İl Başkanı ve teşkilat mensupları AK Parti'ye katıldı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP ve FETÖ eliyle maruz kaldığı çeşitli kumpaslar sonucu cumhurbaşkanı adaylığından geri çekilmesiyle partide başlayan istifa zincirine bir yenisi daha eklendi. Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu ile bazı teşkilat mensupları, istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Samioğlu yaptığı açıklamada, "Seçimlerde doğru yolu seçtik ve doğru yolda karar almaya adım attık. Cumhur İttifakı'nda yer almaya karar verdik. Vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

19:17 . 12/05/2023 Cuma
AA
Hakkari'de Memleket Partisi İl Başkanı ve bazı teşkilat mensupları AK Parti'ye katıldı.

Hakkari'de Memleket Partisi İl Başkanı ve bazı teşkilat mensupları AK Parti'ye katıldı.

Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu ile bazı teşkilat mensupları, istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Beraberindekilerle AK Parti'nin seçim bürosunu ziyaret eden Samioğlu, gazetecilere, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye yapılanları kabul etmediklerini söyledi.

İl ve ilçelerdeki üyelerle AK Parti'ye katılma kararı aldıklarını belirten Samioğlu, "Seçimlerde doğru yolu seçtik ve doğru yolda karar almaya adım attık. Cumhur İttifakı'nda yer almaya karar verdik. Vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Samioğlu ve beraberindekilere rozet takan AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da Cumhur İttifakı'nda yer almanın doğru bir karar olduğunu dile getirdi.

Muharrem İnce'ye yapılan haksızlığı kabul etmediklerini belirten Kaya, "Başkan Samioğlu ve parti teşkilatının partimize katılma süreci önceki haftaya dayanıyor. Bir hafta önce bizlere katılmak istediklerini beyan etmişlerdi. Seçim çalışmalarında olduğumuz için katılım bugün gerçekleşti. Partimize katılan Samioğlu ve partililere teşekkür ederim." dedi.


İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası Memleket Partisi'nde peş peşe toplu istifalar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz
İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası Memleket Partisi'nde peş peşe toplu istifalar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ ve CHP'nin kaset kumpası ve para aldığı iftiralarına isyan ederek cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi'nde istifa dalgası başladı. Kırıkkale Gençlik Kolları üyeleri ve Aksaray İl Başkanları teşkilatı üyeleri istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Uşak İl Başkanı ve üyeleri ile Adıyaman Kahta İlçe Teşkilatı Başkanı ve yönetimi, partideki görevinden istifa ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu. Memleket Partisi Trabzon 1. sıra milletvekili adayı Erkan Armutçu ve Memleket Partisi Sinop İl Başkanı Serdar Başağaoğlu da seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.


Muharrem İnce'ye kurulan 'sahte dekont' kumpasının perde arkası: Yeniçağ Gazetesi'nin çalışanı çıktı
Muharrem İnce'ye kurulan 'sahte dekont' kumpasının perde arkası: Yeniçağ Gazetesi'nin çalışanı çıktı

Günlerdir 'kaset' ve 'para aldı' operasyonlarına maruz kalan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün yaptığı açıklamayla cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. Emniyet, İnce hakkında provokatif paylaşımlarda bulunan 13 hesabı tespit etti. Sosyal medyada dolaşıma sokulan görsellerin yurt dışı kaynaklı olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu belirlendi. Sahte dekontları ilk paylaşan kişinin CHP yönetimindeki İBB tarafından fonlanan ve İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ Gazetesi'nin muhabiri Tülün Köksal olduğu ortaya çıktı.



#AK Partı
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#İstifa
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