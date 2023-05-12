İşte Muharrem İnce çekildikten sonra yapılan dev anket: Erdoğan 51,3’le kazanıyor

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçim için nefesini tutmuş durumda.

'Yüzyılın seçimi' olarak tanımlanan seçimi partiler ve cumhurbaşkanı adayları da son hazırlıklarını yaparak beklerken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi siyaset kulislerinde ve Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı.

İnce'nin adaylıktan çekilmesi 'kumpas' olarak nitelendirilirken, seçime iki gün kala İnce'nin oylarının hangi cumhurbaşkanı adayına ve partiye kayacağı da merak konusu oldu.

Türkiye'nin gündem maddesi haline gelen konuya ilişkin Areda Survey'in yaptığı anket ise tartışmalara son noktayı koydu.

Areda Survey, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası 11-12 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde 25 bin kişinin katılımıyla anket gerçekleştirdi.

Kantitatif araştırma yöntemlerinde CAWI tekniği ile yapılan ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını yüzde 51,3 olduğu görüldü.

İlk kıstas olarak alınan 14 Nisan'da yüzde 50,8 olan Erdoğan'ın oy oranı 3 Mayıs'ta yüzde 50,8 iken; İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından 12 Mayıs'ta yüzde 51,3'e yükseldi.