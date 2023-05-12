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İşte Muharrem İnce çekildikten sonra yapılan dev anket: Erdoğan 51,3’le kazanıyor

14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Söz konusu gelişme sonrası İnce'nin seçmenlerinin hangi partiye oy vereceği tartışılırken Areda Survey tarafından yapılan anket bu soruya cevap verdi. Areda Survey'in İnce'nin adaylıktan çekildikten sonra yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu 51,3'e yükselterek zaferini perçinlediği görüldü.

18:36 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Areda Survey'in anketi sonucu, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu yükselttiği görüldü.

Areda Survey'in anketi sonucu, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu yükselttiği görüldü.

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçim için nefesini tutmuş durumda.

'Yüzyılın seçimi' olarak tanımlanan seçimi partiler ve cumhurbaşkanı adayları da son hazırlıklarını yaparak beklerken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi siyaset kulislerinde ve Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı.

İnce'nin adaylıktan çekilmesi 'kumpas' olarak nitelendirilirken, seçime iki gün kala İnce'nin oylarının hangi cumhurbaşkanı adayına ve partiye kayacağı da merak konusu oldu.

Türkiye'nin gündem maddesi haline gelen konuya ilişkin Areda Survey'in yaptığı anket ise tartışmalara son noktayı koydu.

Areda Survey, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası 11-12 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde 25 bin kişinin katılımıyla anket gerçekleştirdi.

Kantitatif araştırma yöntemlerinde CAWI tekniği ile yapılan ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını yüzde 51,3 olduğu görüldü.

İlk kıstas olarak alınan 14 Nisan'da yüzde 50,8 olan Erdoğan'ın oy oranı 3 Mayıs'ta yüzde 50,8 iken; İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından 12 Mayıs'ta yüzde 51,3'e yükseldi.

Ankette sorulan "Bu pazar milletvekili seçiminde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 41,4'ü AK Parti cevabını verirken; yüzde 26'sının ise CHP yanıtını verdiği görüldü.

#14 Mayıs
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#Anket
#Cumhurbaşkanı
#Erdoğan
#Muharrem İnce
27 dakika önce
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