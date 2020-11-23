Menemen Belediyesine soruşturma: Eski CHP'li başkan dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve daha sonra partisinden istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarında yardımcılarının da bulunduğu kişilere yönelik, 'İhaleye fesat karıştırma ve tehdit' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, operasyon düzenlemişti.
İfadeleri alındı
Operasyonda Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile birlikte 26 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde emniyetten çıkartılan 26 şüpheli, Menemen Adliyesi’ne sevk edildi.