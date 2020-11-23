Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Menemen Belediyesine soruşturma Eski CHPli başkan dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi
İZMİR

Menemen Belediyesine soruşturma: Eski CHP'li başkan dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

İzmir'de CHP'li Menemen Belediyesi'nde 'İhaleye fesat karıştırma ve tehdit' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında eski CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy dahil 26 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve daha sonra partisinden istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarında yardımcılarının da bulunduğu kişilere yönelik, 'İhaleye fesat karıştırma ve tehdit' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, operasyon düzenlemişti.

Menemen Belediyesine soruşturma: Eski CHP'li Belediye Başkanı Aksoy dahil 29 kişi için gözaltı kararı
GÜNDEM
Menemen Belediyesine soruşturma: Eski CHP'li Belediye Başkanı Aksoy dahil 29 kişi için gözaltı kararı

İfadeleri alındı

Operasyonda Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile birlikte 26 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde emniyetten çıkartılan 26 şüpheli, Menemen Adliyesi’ne sevk edildi.

CHP ‘terör’den vazgeçmiyor
GÜNDEM
CHP ‘terör’den vazgeçmiyor

Hakkında terör soruşturması olan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy CHP'den istifa etti
GÜNDEM
Hakkında terör soruşturması olan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy CHP'den istifa etti
Abone Ol Google News
Cani koca!

Cani koca!

​Ayrılmak isteyen eşinin evinin önüne bomba düzeneği kurdu.
Yazıklar olsun!

Yazıklar olsun!

​FETÖ'cü Enes Kanter ile fotoğraf çektirdi.
Paşinyan istifasını isteyenlere seslendi: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın

Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun talep

Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun talep

​Pandemi sonrası Yurtdışından Sahra Hastanelerine yoğun ilgi oluştu

Afganistan'daki sivil katliamına ilişkin konuştu.
Sokağa<br>çıkmak yasaklandı

Sokağa
çıkmak yasaklandı

​Mardin'de PKK'ya yönelik dev operasyon.

​Milli futbolcu attığı gollerle Fransa'da gündem oldu.
Hayat<br>normale döndü

Hayat
normale döndü

​Sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05:00 itibariyle sona erdi.
Cerrahpaşa'da<br>korkutan yangın

Cerrahpaşa'da
korkutan yangın

Hastalar duman nedeniyle dışarı çıkarıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.