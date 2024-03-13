Menemen'e tarihi yatırım: CHP’li Büyükşehir’in yapamadığını AK Partili ilçe belediyesi yaptı

tvnet'te Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde canlı yayınlanan 'Net Bakış' programının bu haftaki konuğu Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ oldu. tvnet yayınında proje ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Hamza Dağ, sahadan güzel geri dönüşler aldığını söyleyerek kendisini en çok heyecanlandıran projeyi açıkladı. İzmir Adayı Dağ; “Günü kurtaracak işlerle sorunları kenara koymak mümkün değil. Biz 5 yılda 10 hatta 15 yıllık iş üretmek zorundayız. Yeni Çevre Yolu artık büyük bir ihtiyaç haline geldi. Menemenle Buca arasını 20 dakikaya düşürecek bir yol. Menemen Bornova arasını 10 dakikaya düşürecek bir yol. Yeni Çevre Yolu bizim yapacağımız bizzat takip edeceğimiz en önemli projelerden biri olacak. İzmir'de kütüphane en çok arzuladığım ve maliyeti en düşük olan projelerden bir tanesi ama benim en çok heyecanlandığım projedir.” diyerek projelerinin detaylarını tek tek anlattı.