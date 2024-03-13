|
Gündem

Menemen'e tarihi yatırım: CHP’li Büyükşehir’in yapamadığını AK Partili ilçe belediyesi yaptı

Menemen Belediyesi tarafından yaptırılan 100. Yıl Köprülü Kavşağı törenle hizmete açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019’daki vaatleri arasında çok sayıda battı çıktı yapma sözü vermesine rağmen bir tane bile battı çıktı yapmadı. Bunun aksine AK Partili Menemen Belediyesi 120 gün önce başladığı battı çıktıyı bugün hizmete açtı.

22:54 - 13/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Menemen 100. Yıl Köprülü Kavşağı açıldı.
Menemen 100. Yıl Köprülü Kavşağı açıldı.

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 100. Yıl Köprülü Kavşağı'nın açılış törenine katıldı.

Dağ, açılışta yaptığı konuşmada, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın 3 yıl gibi bir sürede AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini verdiğini ifade etti. Açılışını gerçekleştirdikleri kavşağın trafiği rahatlatacağına işaret eden Dağ, belediye başkanlığını kazanması durumunda kent genelinde 16 battı-çıktı ve köprülü kavşak yapmak istediğini belirtti.

Menemenlilerden seçimde destek isteyen Hamza Dağ, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında bu kıymetli esere 100. Yıl Köprülü Kavşağı ismini verdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti olan İzmir'imizin ve Menemen'imizin, onun çizdiği yolda hedef olarak belirlediği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkılması için var gücümüzle çalışacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kadınıyla erkeğiyle gençliyle yaşlısıyla her bir ferdiyle şehrimizi hak ettiği yere taşıyalım. Gelin bayramdan önce bir bayram da 31 Mart'ta yaşayalım."

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili İnan da Aydın Pehlivan'ın hayata geçirdiği projelerle ilçenin çehresini değiştirdiğini söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL'E MÜJDE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, dün İzmir İş Dünyası buluşmasında
"Manisa'dan evden çıktım, 25 dakika sonra buradaydım. Manisa'nın İzmir'e en yakın noktasında oturuyorum ve 25 dakikalık mesafedeyim. Çoğunuz buradan ayrılıp evlerine giderken benden daha fazla çaba sarf edecekler."
dediğini anımsatan İnan,
"Çünkü Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin yapmış olduğu Sabuncubeli Tüneli sayesinde. Özgür Özel, bugün Aydın Pehlivan Bey ve AK Parti belediyeciliği sana müjde veriyor. Artık 100. Yıl Köprülü Kavşağı ile Menemen üzerinden de Manisa'ya en hızlı bir şekilde geleceksin."
dedi.

İnan, 31 Mart gecesinden itibaren İzmir'in Hamza Dağ ile hizmet siyasetiyle tanışacağını, büyükşehir ve ilçe belediyelerde önemli çalışmalara imza atılacağını vurguladı.

Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan ise köprülü kavşağı belediye bütçesinden yaptıklarını, ilçede "yapılamaz" denilen birçok projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından dua edilerek köprülü kavşağın açılışı gerçekleştirildi.

Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ kendisini en çok heyecanlandıran projeyi tvnet'te açıkladı
Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ kendisini en çok heyecanlandıran projeyi tvnet'te açıkladı

tvnet'te Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde canlı yayınlanan 'Net Bakış' programının bu haftaki konuğu Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ oldu. tvnet yayınında proje ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Hamza Dağ, sahadan güzel geri dönüşler aldığını söyleyerek kendisini en çok heyecanlandıran projeyi açıkladı. İzmir Adayı Dağ; “Günü kurtaracak işlerle sorunları kenara koymak mümkün değil. Biz 5 yılda 10 hatta 15 yıllık iş üretmek zorundayız. Yeni Çevre Yolu artık büyük bir ihtiyaç haline geldi. Menemenle Buca arasını 20 dakikaya düşürecek bir yol. Menemen Bornova arasını 10 dakikaya düşürecek bir yol. Yeni Çevre Yolu bizim yapacağımız bizzat takip edeceğimiz en önemli projelerden biri olacak. İzmir'de kütüphane en çok arzuladığım ve maliyeti en düşük olan projelerden bir tanesi ama benim en çok heyecanlandığım projedir.” diyerek projelerinin detaylarını tek tek anlattı.

Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ TVNET’te şehre değer katacak projelerini anlattı: İzmir için 5 yılda 15 yıllık çalışmalıyız
Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ TVNET’te şehre değer katacak projelerini anlattı: İzmir için 5 yılda 15 yıllık çalışmalıyız

Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ, tvnet canlı yayınında projelerine ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlere artık 19 günlük bir süre kaldığını belirten Dağ, ''30 tane ilçe belediye başkan adayımız da özveriyle çalışıyor. Onlarla da sürekli bir araya geliyoruz. Onlardan güzel geri dönüşler alıyoruz. Sahadan da güzel geri dönüşler alıyoruz.'' ifadelerini kullandı. İzmir'de sorunların görmezden geline geline, halının altına süpürüle süpürüle kronik hale geldiğini belirten Hamza Dağ, ''Günü kurtaracak işlerle sorunları kenara koymak mümkün değil. Biz 5 yılda 10 hatta 15 yıllık iş üretmek zorundayız.'' ifadelerini kullandı.


#İzmir
#Menemen
#Hamza Dağ
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evde bakım maaşı yatan iller: 13 Mart Evde bakım maaşı ödenen iller hangileri?