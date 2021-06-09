Meral Akşener bakanlığın yalanladığı nişasta bazlı şeker kotası iddiasını tekrarladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'te partisinin grup toplantısında daha önce yalanlanan bir iddiayı yeniden dillendirdi.
Bazı basın yayın organlarında çıkan nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotasının yüzde 5'e çıkarıldığına yönelik haberlerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yalanlama gelmişti.
Ancak Akşener bu yalanı "NBŞ kotası, yüzde 2 buçuktan, yüzde 5'e çıkartıldı" diyerek kürsüden tekrar dillendirdi. Ardından da bu konu üzerinden iktidarı yerli ve milli olmamakla eleştirdi.
"Erdoğan’ın yerli ve milli nutuklarına inanmayın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan Akşener, "Bir gecede yönetmelik değişti nişasta bazlı şeker kotası artırıldı. Çocuklarımızın sağlığıyla oynuyorlar. Erdoğan’ın yerli ve milli nutuklarına inanmayın" dedi.