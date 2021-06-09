Meral Akşener bakanlığın yalanladığı nişasta bazlı şeker kotası iddiasını tekrarladı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Filistinli çocuklara oyun sandığı

Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitime erişemeyen çocuklar için tasarladığı “Benim Oyun Sandığım” seti, bu kez Filistinli çocuklar için yola çıktı. Sandıkların içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistinli çocuklara mesajı da yer alıyor. Oyun sandıklarının yüklendiği tırlar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı törenle Ankara'dan uğurlandı. Törende konuşan Bakan Selçuk, 'Geçtiğimiz günlerde Filistin'de yaşananlar hepimizi derin acılara boğdu, çok üzüldük. Çocukların hayatını yitirdiğini görmek, yetim kaldığını bilmek gerçekten çok üzücü. Filistin meselesi elbette tüm İslam aleminin, tüm insanlığın meselesi ve kanayan bir yarası. Hepimiz Filistinli kardeşlerimiz için elimizden geleni yapmalı ve çocuklar için daha fazla neler yapabileceğimiz konusunda duyarlı olmalıyız. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'deki çocuklarımıza oyun sandıkları göndererek onların eğitimine katkıda bulunuyoruz. İstedik ki Filistinli çocuklarımız da bu oyun sandıklarından yararlansın. Biz Filistinli çocuklarımıza ne gönderelim diye düşündüğümüzde aklımıza ilk oyun sandıklarımız geldi' dedi.