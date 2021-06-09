Gündem Meral Akşener bakanlığın yalanladığı nişasta bazlı şeker kotası iddiasını tekrarladı
POLİTİKA

Meral Akşener bakanlığın yalanladığı nişasta bazlı şeker kotası iddiasını tekrarladı

Bazı basın yayın organlarında çıkan nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotasının yüzde 5'e çıkarıldığına yönelik haberlerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yalanlama gelmişti. Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "NBŞ kotası, yüzde 2 buçuktan, yüzde 5'e çıkartıldı" diyerek yalanlanan iddiayı tekrarladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşener bakanlığın yalanladığı nişasta bazlı şeker kotası iddiasını tekrarladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'te partisinin grup toplantısında daha önce yalanlanan bir iddiayı yeniden dillendirdi.

Bazı basın yayın organlarında çıkan nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotasının yüzde 5'e çıkarıldığına yönelik haberlerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yalanlama gelmişti.

Ancak Akşener bu yalanı "NBŞ kotası, yüzde 2 buçuktan, yüzde 5'e çıkartıldı" diyerek kürsüden tekrar dillendirdi. Ardından da bu konu üzerinden iktidarı yerli ve milli olmamakla eleştirdi.

"Erdoğan’ın yerli ve milli nutuklarına inanmayın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan Akşener, "Bir gecede yönetmelik değişti nişasta bazlı şeker kotası artırıldı. Çocuklarımızın sağlığıyla oynuyorlar. Erdoğan’ın yerli ve milli nutuklarına inanmayın" dedi.

Nişasta bazlı şekerde yüzde 5'lik kota iddiasına Bakanlık'tan yalanlama
EKONOMİ
Nişasta bazlı şekerde yüzde 5'lik kota iddiasına Bakanlık'tan yalanlama
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