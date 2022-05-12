Gündem Akşener Kaftancıoğluna verilen hapis cezasını 28 Şubata bağladı
POLİTİKA

Akşener Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını 28 Şubat'a bağladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası sonrası açıklama yaptı. Twitter'dan yaptığı yazılı açıklamada kararı, 28 Şubat sürecine bağlayan Akşener, "O günün mağdurlarının, bugünün mağrurları haline gelerek tüm kurumlar üzerinden vesayet oluşturması, siyaset dizayn edebilmek, bireylere korku salabilmek için hukuku ve adalet duygusunu zedelemesini kabul edemeyiz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşener Canan Kaftancıoğluna verilen hapis cezasını 28 Şubata bağladı
Meral Akşener - Canan Kaftancoğlu

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davaları karara bağlayarak, üç ayrı suçtan toplamda 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası almasına hükmetti.

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AKŞENER, YAŞANANLARI 28 ŞUBAT SÜRECİNE BAĞLADI

Kaftancıoğlu'nun hüküm giymesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yazılı bir açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını 28 Şubat sürecine bağlayan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "O günün mağdurları bugünün mağrurları olup vesayet oluşturdu." dedi.

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Meral Akşener'den Canan Kaftancıoğlu'na övgü

"EVET YARGI BİR KARAR VERDİ, AMA SORUN TARTIŞILMASI"

Akşener, konuya ilişkin açıklamasında, "Türkiye, derme çatma iddianamelerle verilen mahkeme kararlardan çok çekmiştir. 28 Şubat günlerinde okunan bir şiirin bile bahane edildiği, adalet duygusunun yaralandığı kararlar hepimizin hafızasındadır. O günün mağdurlarının, bugünün mağrurları haline gelerek tüm kurumlar üzerinden vesayet oluşturması, siyaset dizayn edebilmek, bireylere korku salabilmek için hukuku ve adalet duygusunu zedelemesini kabul edemeyiz.

Evet, CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu hakkında yargı bir karar vermiştir. Ancak verilen kararın zamanlamasından niteliğine kadar bu kadar tartışılıyor olması bile asıl tehlikeye yani yargıya olan güvenin sarsıldığına işaret etmektedir.

İYİ Parti olarak fikrine katıldığımız ya da katılmadığımız tüm vatandaşlarımızın adil yargılanma hakkını, adaletin ve demokrasinin tam e kamil uygulanması mecburiyetini savunmaya devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

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