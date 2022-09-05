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POLİTİKA

Meral Akşener HDP'ye bakanlık sözü veren Gürsel Tekin'e tek kelime etmedi

HDP'ye bakanlık sözü veren ve verilmemesi halinde milli iradeye saygısızlık olacağını beyan eden CHP'li Gürsel Tekin büyük tepki çekti. Tekin'in bu açıklamaları kamuoyunda eleştirilere sebep olurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sessiz kalmayı sürdürüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşener HDPye bakanlık sözü veren Gürsel Tekine tek kelime etmedi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı canlı yayında "HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna "HDP'ye bakanlık verilebilir. Aksi bir durum milli iradeye saygısızlıktır" şeklinde cevap verdi. Tekin'in bu açıklaması büyük tepki çekerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sessiz kalmayı tercih etti.

Akşener, PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye bakanlık sözü veren ittifak ortağı CHP'li Tekin'in bu açıklamasına aradan geçen 30 saate rağmen tepki göstermedi.

NE OLMUŞTU?

HDP'ye bakanlık vermemenin milli iradeye ters düştüğünü savunan CHP'li Tekin, "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir." demişti.

CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
OYNAT 01:29
CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında iktidara geldikleri takdirde HDP'ye elbette bakanlık verilebileceğini söyledi. Sosyal medyada büyük tepki gören açıklamaya kullanıcılar, 'ittifakta HDP yoksa, kimi memnun etmek için bakanlık veriliyor? sorusunu sordu.'
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