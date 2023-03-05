Meral Akşener: Kılıçdaroğlu milletin dediğini kabul ederse gurur yapmam masaya dönerim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener son Altılı Masa toplantısından ayrılırken.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olma konusundaki ısrarı sonrasında Altılı Masa'dan ayrılma kararı aldı.
Akşener, yaşananlarla ilgili HaberTürk yazarı Sevilay Yılman'a açıklamalarda bulundu. Yılman, Akşener'in kendisine yaptığı açıklamayı canlı yayında okudu.
'Bu benim değil milletin isteği'
'Gurur yapmadan geri dönerim'
Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: