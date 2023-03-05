Meral Akşener: Kılıçdaroğlu milletin dediğini kabul ederse gurur yapmam masaya dönerim

"Bu iki ismin karşılığı benden de Kemal Bey'den de ve diğer bütün isimlerden de çok yüksek. Ve bu iki isim CHP'li... Ben şu ya da bu demedim, ikisinden biri dedim. Sen seç Kemal Bey dedim. Kim olursa olsun biz bütün gücümüzle varız dedim. Ve aynı noktadayım. Ben masadan kalkmadım, kaldırıldım. Ama eğer masa ya da Kemal Bey, benim değil milletin bu talebine 'Olur' derse, hiç sektirmeden, gurur yapmadan geri dönerim. O son toplantıdan çıktığım ana hiçbir şey olmamış gibi geri dönerim. "