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Meral Akşener 'noter ve kumar masasına' geri döndü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel merkezden ayrılmasının ardından parti sözcüsü Kürşad Zorlu açıklamalarda bulundu. Zorlu, Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü ve Saadet Partisi'nde gerçekleştirilecek toplantıya katılacağını söyledi.

15:31 . 6/03/2023 Pazartesi
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel merkezden açıklama yapmadan ayrılmasının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklamalarda bulundu. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, genel merkez önünde yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğünü, Akşener'in Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacağını açıkladı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Az önce yaptığımız açıklama malumunuz. Genel Başkanımız milletimizin iradesi ve isteği doğrultusunda en başından bu yana verdiği mücadelenin bir gereği öneri getirdiğini ifade etmiştim. İki değerli büyükşehir belediye başkanımızın icracı yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda az önce genel başkanımızla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdiler. Şu an itibariyle genel başkanımız birazdan Saadet Partisi’nde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almışlardır. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

AKŞENER SAADET PARTİSİ'NDE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İmamoğlu, Yavaş ve Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından toplantıya katılmak üzere Saadet Partisi binasına geldi. Akşener'i genel merkez önünde Temel Karamollaoğlu karşıladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

#Meral Akşener
#Kürşad Zorlu
#Ankara
#İYİ Parti Sözcüsü
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