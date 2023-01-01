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Meral Akşener şaşırtmadı: Başörtüsü düzenlemesi ile ilgili kararını açıkladı
Türkiye'de kılık kıyafet konusunda yeniden mağduriyetler yaşanmaması ile ilgili Cumhur İttifakı'nın teklif ettiği başörtüsüne anayasal güvence düzenlemesi teklifi hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den şaşırtmayan bir açıklama geldi. Düzenlemeye ilişkin partisinin görüşünü açıklayan Akşener "Halihazırda yürürlükte olan mevzuat da bunun için yeterlidir. Ne yasal ne de anayasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur." dedi.
11:23 . 18/01/2023 Çarşamba
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu başörtüsü düzenlemesine ilişkin anayasa değişikliği teklifi, perşembe günü Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak.

Başörtüsü düzenlemesi konusunda ne karar vereceği merak edilen İYİ Parti cephesinden şaşırtmayan bir açıklama geldi.

'Gerek yok'

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başörtüsü düzenlemesiyle ilgili de konuştu.

Akşener, başörtüsü konusunda yasal veya anayasal düzenlemeye ihtiyaç olmadığını ileri sürdü.

Akşener şunları söyledi;
"Bu arkadaşların nazarında siyaset pasta, başörtüsü ise dilimden başka bir şey değil. Bu mesele esasında kapanmış bir yaradır. İnancı doğrultusunda hür bir şekilde yaşamak, evrensel olarak bireyin hakkıdır. Halihazırda yürürlükte olan mevzuat da bunun için yeterlidir. Ne yasal ne de anayasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur."

#Başörtüsü
#Meral Akşener
#İyi Parti
1 saat önce
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Meral Akşener şaşırtmadı: Başörtüsü düzenlemesi ile ilgili kararını açıkladı
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