Meral Akşener şaşırtmadı: Başörtüsü düzenlemesi ile ilgili kararını açıkladı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu başörtüsü düzenlemesine ilişkin anayasa değişikliği teklifi, perşembe günü Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak.
Başörtüsü düzenlemesi konusunda ne karar vereceği merak edilen İYİ Parti cephesinden şaşırtmayan bir açıklama geldi.
Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başörtüsü düzenlemesiyle ilgili de konuştu.
Akşener, başörtüsü konusunda yasal veya anayasal düzenlemeye ihtiyaç olmadığını ileri sürdü.