Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu Türkkan'ın korumalarının saldırısıyla ilgili soru karşısında sessiz kaldı

İHA muhabiri Mustafa Uslu, Kocaeli’de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülemeye çalışırken, Türkkan'ın koruması olan 4 kişi tarafından feci şekilde darp edilmişti.
Sorulara cevap vermedi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada, olaya ilişkin tek kelime etmezken, daha sonra katıldığı bir programda da kendisine yöneltilen soruya cevap vermedi.
Kılıçdaroğlu da sessiz kaldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği bir toplantıya katılan Akşener, binaya girişinde gazetecilerin konuya ilişkin sorularına cevap vermedi. Benzer şekilde Kılıçdaroğlu da olaya dair soruları yanıtsız bıraktı.