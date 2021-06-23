Gündem Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu Türkkanın korumalarının saldırısıyla ilgili soru karşısında sessiz kaldı
POLİTİKA

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu Türkkan'ın korumalarının saldırısıyla ilgili soru karşısında sessiz kaldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği bir toplantıya katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın korumalarının bir gazeteciyi darp etmesiyle ilgili soruya cevap vermedi. Gazetecilerin soruları karşısında sessiz kalarak toplantının yapılacağı binaya giriş yaptılar.

Haber Merkezi İHA
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu Türkkanın korumalarının saldırısıyla ilgili soru karşısında sessiz kaldı
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, İHA muhabirinin darp edilmesine ilişkin sorular karşısında sessiz kaldılar.

İHA muhabiri Mustafa Uslu, Kocaeli’de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülemeye çalışırken, Türkkan'ın koruması olan 4 kişi tarafından feci şekilde darp edilmişti.

Mustafa Uslu
Mustafa Uslu

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı
GÜNDEM
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı

Sorulara cevap vermedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada, olaya ilişkin tek kelime etmezken, daha sonra katıldığı bir programda da kendisine yöneltilen soruya cevap vermedi.

Kılıçdaroğlu da sessiz kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği bir toplantıya katılan Akşener, binaya girişinde gazetecilerin konuya ilişkin sorularına cevap vermedi. Benzer şekilde Kılıçdaroğlu da olaya dair soruları yanıtsız bıraktı.

Akşener grup toplantısında 1 saat konuştu: İYİ Partili Türkkan’ın korumalarının gazeteciyi dövmesinden bahsetmedi
GÜNDEM
Akşener grup toplantısında 1 saat konuştu: İYİ Partili Türkkan’ın korumalarının gazeteciyi dövmesinden bahsetmedi

Akşener Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapıları eleştirmedi: Ben de başkalarını rezil edeceğim
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Akşener Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapıları eleştirmedi: Ben de başkalarını rezil edeceğim
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