Gündem Meral Akşenerden Canan Kaftancıoğluna övgü
POLİTİKA

Meral Akşener'den Canan Kaftancıoğlu'na övgü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "PYD terör örgütüdür" diyemeyen ve PKK’lı terörist Sakine Cansız’ın öldürülmesi sonrası "İnsanlık yine kaybetti" paylaşımı yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu övdü. Kaftancıoğlu sayesinde Millet İttifakı’nın yerel seçimlerde İstanbul’u kazandığını savunan Akşener, "Büyük pay Canan Kaftancıoğlu'nundu" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşenerden Canan Kaftancıoğluna övgü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, terör örgütleri ve mensuplarıyla sık sık gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sayesinde yerel seçimlerde İstanbul'u kazandıklarını ifade etti.

Almanya’da toplantı düzenleyen CHP’lilerden Meral Akşener’e: Eli kanlı katil asena
GÜNDEM
Almanya’da toplantı düzenleyen CHP’lilerden Meral Akşener’e: Eli kanlı katil asena

"KAFTANCIOĞLU'NUN PAYI BÜYÜK"

Karar TV yayınında Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtlayan Akşener, konu İstanbul seçimlerine geldiğinde "İstanbul'un alınacağına kim inandı? Canan Kaftancıoğlu ve Buğra Kavuncu üzerine düşeni yapmasaydı, yine İstanbul alınamazdı. Büyük pay Canan Kaftancıoğlu'nundu" dedi.

Meral Akşener'den Canan Kaftancıoğlu'na övgü
OYNAT 00:38
Meral Akşener'den Canan Kaftancıoğlu'na övgü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “PYD terör örgütüdür” diyemeyen ve sık sık terör örgütü mensuplarıyla anılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na övgüler dizdi. Karar TV yayınında konuşan Akşener, Kaftancıoğlu sayesinde Millet İttifakı'nın yerel seçimlerde İstanbul'u kazandığını söyleyerek, “Canan Kaftancıoğlu ve Buğra Kavuncu üzerine düşeni yapmasaydı, yine İstanbul alınamazdı. Büyük pay Canan Kaftancıoğlu'nundu” dedi.

Kaftancıoğlu, PKK’lı terörist Sakine Cansız’ın Paris’te öldürülmesinin ardından “İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder’ demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti” paylaşımı yapmıştı.

Teröristlerin soytarısı
GÜNDEM
Teröristlerin soytarısı

Boğaziçi Üniversitesi’nde MLKP’lilerin başrolde olduğu eylemlere giderek “örgütlü dayanışma” vurgusu yapmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı olduktan sonra da katıldığı bir televizyon programında 'PYD terör örgütü müdür?' sorusuna bir türlü terör örgütüdür diyememişti.

CHP'nin İl Başkanı seçtiği Kaftancıoğlu, 'PYD bir terör örgütüdür' diyemiyor!​​
OYNAT 02:36
CHP'nin İl Başkanı seçtiği Kaftancıoğlu, 'PYD bir terör örgütüdür' diyemiyor!​​
CHP İstanbul İl Başkanı olduktan sonra, attığı skandal tweetlerle gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu, dün katıldığı bir televizyon programında 'PYD terör örgütü müdür?' sorusuna bir türlü terör örgütüdür diyemedi.
Son gönüllülerini bekliyor

Son gönüllülerini bekliyor

Yerli aşı Turkovac için yeni gelişme.
Ona herkes Süper dede diyor

Ona herkes 'Süper dede' diyor

​En büyük hayali Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne fidan dikmek.
Ağır kusur kaynaklı gizli ayıp sayıldı

Trakya Üniversitesi'nde akademisyen kıyımı yapıldı. Yerlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edenler getirildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar

Konut hesabı<br>için yeni adım

Konut hesabı
için yeni adım

​Vatandaşın kullanımı için daha cazip hale getirilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.