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Meral Akşener'in '81 il' kararına parti teşkilatından ret: İYİ Partililer CHP ile ittifak istiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partinin 81 il başkanıyla 'CHP ile ittifak' görüşmesi yaptı. İYİ Partili başkanlardan 60'ı ittifaka 'evet' derken, 21 il başkanı ise ittifaka karşı çıktı. Hatırlanacağı üzere Akşener, mayıs seçimleri sonrasında CHP'yi zehir zemberek sözlerle hedef almış ve 81 ilde 'ayrı aday' çıkaracaklarını söylemişti.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:30 - 3/12/2023 Pazar
Güncelleme: 21:30 - 3/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Meral Akşener
Meral Akşener

Mayıs ayında alınan çifte bozgun sonrasında CHP ile ipleri koparan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak kapısını kapatarak 81 ilde ayrı adayla seçime gireceklerini belirtmişti.

İYİ Parti kanadı, 'karardan dönüş yok' açıklamalarında bulunsa da Akşener, geçtiğimiz günlerde CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelerek yeni bir ittifakın tohumlarını ekmişti.

Partinin Genel İdare Kurulu'na ittifak teklifini ileteceğini söyleyen Akşener bugün partinin 81 il başkanıyla Zoom üzerinden görüşme yaptı.

İYİ Partililer CHP ile ittifak istiyor

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; 81 il başkanından 60'ı 'şartlarının kabul edilmesi' koşuluyla ittifaka 'evet' derken, 21 il başkanı ise ittifaka karşı çıktı.

İstanbul ve Ankara'da ittifakçılar büyük çoğunlukta

İstanbul'da İYİ Partili Buğra Kavuncu başkanlığında gerçekleşen ilçe başkanları toplantısında ise 22 başkanın ittifaka 'evet', 13 başkanın ise 'hayır' dediği belirtildi.

Ankara'da ise ittifak için 25 ilçe başkanından 21'i ittifaka yeşil ışık yaktı.



#Meral Akşener
#İYİ Parti
#CHP
37 dakika önce
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