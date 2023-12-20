"Korkak kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım, korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmaz. Elimizi taşın altına koymamız gerekirse koyarız ama bunun yolu yordamı usulü bellidir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair Sayın Akşener'in çok söylemleri oldu. Keşke bunu son ana bırakmadan farklı bir karar alınsaydı daha düzgün olurdu. Belki de o zaman benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önümü açabilirdi. Ben bu konulara çok giren birisi değilim. Korkaklıkla suçlanmak açıkçası zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz."