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Mansur Yavaş Meral Akşener'in 'korkak' suçlamasına cevap verdi: Zoruma gitti

Son dönemde partisinde yaşanan peş peşe istifalara tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı kast ederek 'korkaklar’ demişti. Akşener'in sözlerine cevap veren Yavaş, “Benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önümü açabilirdi. Hiçbir zaman korkmadım, korkan zaten aday olamaz. Korkaklıkla suçlanmak zoruma gitti” açıklamasında bulundu.

13:37 - 20/12/2023 Çarşamba
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Mansur Yavaş - Meral Akşener
Mansur Yavaş - Meral Akşener

Yerel seçimlere az bir süre kala muhalefette ittifak arayışları sürerken siyasi çekişmede derinleşiyor.


Genel seçimlerde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yerel seçim öncesi adeta kozlar paylaşılıyor. Muhalefet cephesinde sık sık 'her şey yolunda' imajı çizen isimler, şimdilerde birbirlerinin isimlerini anmadan göndermelerde bulunuyor.


Bu isimler; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.



Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu hedef almıştı: İkisi de korktu


Akşener dün, bir dizi program için Uşak'ta programa katıldı.


Burada İmamoğlu ile Yavaş'a sert ifadelerle gönderme yapan Akşener, "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler." ifadelerini kullandı.


"Benim aday olmamı istiyorsa önümü açabilirdi"


Bu sözlerin üzerine Mansur Yavaş'tan ilk yanıt geldi.


Yavaş, 'korkak' suçlamalarına şu cevabı verdi:


"Korkak kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım, korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmaz. Elimizi taşın altına koymamız gerekirse koyarız ama bunun yolu yordamı usulü bellidir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair Sayın Akşener'in çok söylemleri oldu. Keşke bunu son ana bırakmadan farklı bir karar alınsaydı daha düzgün olurdu. Belki de o zaman benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önümü açabilirdi. Ben bu konulara çok giren birisi değilim. Korkaklıkla suçlanmak açıkçası zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz."




#İYİ Parti
#Mansur Yavaş
#Meral Akşener
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