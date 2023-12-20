Yerel seçimlere az bir süre kala muhalefette ittifak arayışları sürerken siyasi çekişmede derinleşiyor.
Genel seçimlerde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yerel seçim öncesi adeta kozlar paylaşılıyor. Muhalefet cephesinde sık sık 'her şey yolunda' imajı çizen isimler, şimdilerde birbirlerinin isimlerini anmadan göndermelerde bulunuyor.
Bu isimler; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.
Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu hedef almıştı: İkisi de korktu
Akşener dün, bir dizi program için Uşak'ta programa katıldı.
Burada İmamoğlu ile Yavaş'a sert ifadelerle gönderme yapan Akşener, "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler." ifadelerini kullandı.
"Benim aday olmamı istiyorsa önümü açabilirdi"
Bu sözlerin üzerine Mansur Yavaş'tan ilk yanıt geldi.
Yavaş, 'korkak' suçlamalarına şu cevabı verdi: