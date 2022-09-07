Gündem Meral Akşenerin koruması, aracını Recep Tayyip Erdoğan sloganı atan kişilerin üzerine sürdü
İSTANBUL

Meral Akşener’in koruması, aracını 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan kişilerin üzerine sürdü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beyoğlu'nda esnaf ziyareti yaptıktan sonra orada bulunan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Bu sırada Akşener'in koruma aracı üç kişiye çarptı.

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Haber Merkezi İHA
Meral Akşener’in koruması, aracını Recep Tayyip Erdoğan sloganı atan kişilerin üzerine sürdü
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beyoğlu Okmeydanı Dörtyol'da esnaf ziyaretinde bulundu. Ardından Akşener konvoyuyla yola çıktı.

Akşener, koruma araçlarıyla birlikte alandan ayrılırken, bu sırada orada bulunan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

  • İddiaya göre, Akşener’in koruma aracı yaşlı bir adama, bir kadına ve küçük bir kız çocuğuna çarptı. Ayağı ezilen kız çocuğu ağlamaya başladı. Aracın çarptığı yaşlı adamın kızı da Akşener'in konvoyuna vurarak tepki gösterdi.

"BAĞIRINCA ARABAYI ÜZERİMİZE SÜRDÜ"

Bir vatandaş ise, "Millet Recep Tayyip Erdoğan diye bağırınca arabayı üzerimize sürdü. Paçayı zor kurtardık. Altında kalacaktık. Bunlar gelecekler memleketi yönetecekler. Ellerine fırsat geçse memleketi dümdüz edecekler bunlar" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Siyah araba çarptı kaçtı. Durmadı. Polis arkasından gitti" diye konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Şanlıurfa ziyaretindeki konvoyu sosyal medyada tepkilere neden oldu. Her konuşmasında israfı bitireceğinden bahseden Akşener'in onlarca araçtan oluşan konvoyunu İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, resmi twitter hesabından paylaştı.

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