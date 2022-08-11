Gündem Merdan Yanardağdan CHPve İYİ Partiden para alıyoruz itirafı
POLİTİKA

Merdan Yanardağ'dan 'CHP've İYİ Parti'den para alıyoruz' itirafı

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Halk TV, Tele1 ve KRT'yi CHP ile İYİ Parti'nin fonladığını iddia etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Kanalının para aldığını itiraf eden Yanardağ, "Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Merdan Yanardağdan CHPve İYİ Partiden para alıyoruz itirafı
Merdan Yanardağ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Halk TV, Tele 1 ve KRT'nin CHP ile İYİ Parti’den her ay düzenli para aldığını iddia etmişti. Bu iddialara, Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan yanıt geldi.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Yanardağ, "TELE 1, Halk TV ve KRT Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'den her ay düzenli olarak para alıyormuş. Tele 1 ve tüm televizyon kanallarının gelirleri reklam ve sponsorluk gelirleridir." dedi.

"MİTİNG YAYINLADIĞIMIZ İÇİN PARA ALIYORUZ"

Yanardağ, "Biz bazı hizmet satış anlaşmaları yapıyoruz bunların içinde siyasi partiler de var. CHP ile zaman zaman yaptığımız anlaşmalar var. Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz." ifadeleriyle yanıt verdi.

Merdan Yanardağ: CHP mitingi yayınladığımızda bunun karşılığında bir bedel alıyoruz
OYNAT 00:33
Merdan Yanardağ: CHP mitingi yayınladığımızda bunun karşılığında bir bedel alıyoruz
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Halk TV, KRT ve Tele1 kanallarının CHP ile İYİ Parti tarafından maaşa bağlandığını öne sürdü. Daha sonra bir açıklama daha yaparak Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a yüklenen İnce, 'Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun. Sende şeref varsa yemin et almadığına. Ya da alıyorsan kaç para alıyorsun? Uyanık... Önce bunu açıkla tetikçiliği bırak' dedi. İnce'nin sözlerine canlı yayında cevap veren Yanardağ 'CHP mitingi yayınladığımızda bunun karşılığında bir bedel alıyoruz' ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce: CHP ve İYİ Parti her ay Halk TV, Tele 1 ve KRT'ye maaş ödüyor
GÜNDEM
Muharrem İnce: CHP ve İYİ Parti her ay Halk TV, Tele 1 ve KRT'ye maaş ödüyor

Muharrem İnce: Şerefim üzerine yemin ederim Merdan Yanardağ CHP ve İYİ Parti'den düzenli para alıyor
GÜNDEM
Muharrem İnce: Şerefim üzerine yemin ederim Merdan Yanardağ CHP ve İYİ Parti'den düzenli para alıyor
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