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Meriç Nehri'nden elektrik üretiminde son testler yapılıyor

Meriç Nehri'nden elektrik üretecek amacıyla hayata geçirilmesi planlanan "Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali" projesinde seviyeyi yükselterek tribünden geçecek suyun şiddetini artıracak lastik savaklar (lastik baraj) şişirilerek teste tabi tutuldu.

09:52 . 6/06/2023 Salı
AA
Elektriğin satılmasıyla kazanılan gelirin bir kısmı, Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfına aktarılacak.

Elektriğin satılmasıyla kazanılan gelirin bir kısmı, Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfına aktarılacak.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen projede, nehir yatağındaki kazı çalışmaları ve santral inşaatı tamamlandı.

Kendi kategorisinde dünyada en büyük projelerden biri olduğu ifade edilen santral için nehrin iki kıyısına 70'er metrelik 3 lastik savak konuldu.

Şişirilerek sızdırmazlık ve su tutma testlerinden geçirilen savaklar, nehirde 4 metre yüksekliğinde su tutulmasını sağlayacak.

Santraldeki 14 burgu türbinin dönmesiyle yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilecek.

Testlerin tamamlanmasının ardından santralde ay içinde enerji üretimine başlanması bekleniyor.

Nehirden üretilecek elektriğin satılmasından sağlanan gelirin bir kısmı, ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan, kadın girişimciliğini destekleyen ve çeşitli eğitimlerde bulunan Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfına aktarılacak.


İncelemede bulundular


Vali H. Kürşat Kırbıyık, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci ve beraberindekiler projenin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Burada yüklenici firma yetkilileri ve işçilerle sohbet eden Kırbıyık, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



#Meriç Nehri
#elektrik üretimi
#lastik savak
#test
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