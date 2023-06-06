Meriç Nehri'nden elektrik üretiminde son testler yapılıyor

Edirne'de 56 bin 500 dönüm araziyi suyla buluşturacağı planlanan Çömlekköy Barajı, aynı zamanda bölge ekonomisinin kalkınmasına da katkı sağlayacak. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ''Baraj sayesinde kuraklıktan çok söz etmiyor olacağız. Kurak dönemlerde barajdan yapılacak sulamayla sıkıntı yaşamayız. Biz üreticiler olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve üretmeye çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.