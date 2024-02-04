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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk mesaj: Parasal sıkılığı korumakta kararlıyız

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından ilk mesajını paylaştı. Fatih Karahan, "Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Seren Som
Seren Som
15:22 - 4/02/2024 Pazar
Güncelleme: 15:26 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fatih Karahan
Fatih Karahan

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından ilk mesajını yayınladı.


Fatih Karahan, TCMB'nin internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, enflasyonu düşürme çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.


Karahan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

  • "Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Bakan Şimşek: Başkan ve ekibine güvenimiz tam

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon mesajı sonrası bir açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Bakan Şimşek,
"Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."
dedi.



#Merkez Bankası
#Fatih Karahan
#Ekonomi
1 saat önce
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