Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk mesaj: Parasal sıkılığı korumakta kararlıyız

Fatih Karahan
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından ilk mesajını yayınladı.
Fatih Karahan, TCMB'nin internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, enflasyonu düşürme çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.
Karahan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
- "Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.”
Bakan Şimşek: Başkan ve ekibine güvenimiz tam
Bakan Şimşek: Başkan ve ekibine güvenimiz tam
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon mesajı sonrası bir açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Bakan Şimşek,
"Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."
dedi.
#Merkez Bankası
#Fatih Karahan
#Ekonomi
1 saat önce