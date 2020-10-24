Mermer işini bıraktı solucan gübresi üretmeye başladı.

Asıl ticaret alanı mermer olan ama bir profesörün önerisi ile solucan gübresi üretimine başlayan Hasan Akçoban 150 metrekare alanda 2016 yılından beri organik solucan gübresi üretiyor.

FOTOĞRAF 7 Kuşadası'nda uzun yıllar döviz bürosunda çalışan evli, bir çocuk babası Ali Zingal, işler iyi gitmeyince merak üzerine internetten kırmızı Kaliforniya solucanı üzerine araştırma yaptı. Zingal, 1,5 yıl önce bir arkadaşı aracılığıyla 150 bin solucan aldı. Babasının çiftçilik yaptığı Germencik ilçesinin kırsal Mursallı Mahallesi'ne dönen Zingal, burada daha önce hayvan ağılı olarak kullanılan 200 metrekare alanda solucan besleyerek gübre üretimine başladı. Zaman içerisinde çoğalan solucanlar, 1 milyona ulaştı. Ayda ortalama 450 kilogram solucan gübre üretimi yapan Zingal, özellikle organik tarım yapanlar tarafından tercih edilen ve ürün verimini arttıran solucan gübresi üretimiyle hem doğal ürünlerin yetiştirilmesine destek oldu, hem de ailesinin geçimini sağladı. TONU 3 BİN TL Solucan gübresinin Allah'ın bir mucizesi olduğunu vurgulayan Ali Zingal, Dünyada birinci sırada yarasa gübresi, ikinci sırada ise solucan gübresi geliyor. İlk etapta amacım çok para kazanmak değildi. Buradaki çiftçilerin organik tarıma dönmesine fayda sağlamaktı. İsteyen herkese buradan organik gübre sağlıyoruz. Gübrenin tonunu 3 bin TL'ye satıyoruz. Gübrenin toprağa olan faydasını üreticilere anlatarak, bilinçlenmelerini de sağlıyoruz dedi. 'TALEP ÇOK FAZLA' Talebin fazla olmasından dolayı solucan gübresi yetiştirmekte zorlandıklarını belirten Zingal, sözlerini şöyle sürdürdü: Elimizde hasat yapılmış gübre kalmıyor. Gübre oluştuğu an hemen müşterisi oluyor. Hasat edilmeyi bekleyen 6 ton civarında bir gübremiz var. Bunun da 4 ay içerisinde hasadı tamamlanmış olacak. Tarımla uğraşan pek çok kişi bu gübreyi alıyor. Bunun yanında seracılık yapanlar daha çok talep gösteriyor... Seracıdan önce burada yaşayan çiftçilerimize vermeyi daha çok tercih ediyorum. Üretici organik üretsin ki, biz tüketicilerde organik meyve ve sebze tüketelim. Kırmızı Kaliforniya solucanı toprakta değil, tamamen arıtılmış hayvan gübresinin içinde yaşıyor. Bakımı da çok kolay. Günlük bir saat yeterli oluyor. Solucan gübresi üretiminde talebe yetişemiyor Solucan gübresi üretiminde talebe yetişemiyor Aydın'ın Germencik ilçesinde, 150 bin Kaliforniya solucanı alarak gübre üretimine başlayan Ali Zingal (39), 1,5 yılda bu sayıyı 1 milyona çıkardı. Günde 1 saat çalışan Zingal, ürettiği gübrelere talep çok olunca yetişmekte zorlandığını söyledi.

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"Organik gübrenin faydaları saymakla bitmiyor"

Akçoban, "Bir ziyaretimde tanıdık bir profesör gelecek nesillere en iyi hizmet bu iş olur demişti. Kimyasal gübrenin zararını organik gübrenin faydalarını anlatmıştı. Bu geleceğin en iyi işi dedi. İlgimizi çekti. Solucan insanlara hizmet ediyor. Gübre yapıyor. Yemliyoruz suluyoruz onlarda bize gübre üretiyor. İnek gübresi ve organik atıklar ile besleniyor. Bir el arabası yemek veriyoruz bir el arabası gübre alıyoruz ama bu süreç için bir yıl bekliyoruz” dedi.

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"Sağlıklı bir gelecek için"

Sağlıklı bir gelecek için solucanların insanlığa hizmet ettiğini kaydeden Akçoban, “Çiftçiye üreticiye çok şey kazandırır ama kimyasal gübre ön planda olduğundan dolayı bunun çok reklamı olmadığı ve anlatılmadığı için pek tercih edilmiyor. Kimyasal gübre bir ağaca her yıl artırılarak verilirken bunda azaltarak ağaca veriliyor. Doğada solucan var ama kimyasal gübre olduğu için doğadakiler ölüyor. Gelişmiş ülkelerde yüz yıllardır bu sistem kullanıyor. Solucan gübresinin kilo maliyeti 2,5 lira” diye konuştu.