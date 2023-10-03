"Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor"

"Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor"

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.