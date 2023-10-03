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Mersin çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Mersin çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı.

Halil Akkoç
15:31 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Meteorolojiden Mersin için uyarı yapıldı.

Meteorolojiden Mersin için uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada,
"Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor"
denildi.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



#Mersin
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Hava durumu
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