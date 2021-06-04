Tarihi eserleri satacaktı jandarmaya yakalandı

Tünellerin eninin 60-70 santim olduğunu, yüksekliğinin ise 1 metre 70 santime kadar çıktığını belirten Prof. Dr. Hatice Pamir, “Dördüncü yüzyılda Antakya, Roma İmparatorluğu’nun en büyük üç metropolisinden biri ve eyalet merkezidir ve Roma senatosunda temsil ediliyor. İskenderiye, Roma ve Antakya o dönem dünyasının en büyük ve zengin metropolleridir. Yoğun nüfusa sahip Antakya' da suya duyulan ihtiyaç nedeniyle su yolları inşa edilmiştir. Tabii bu tünellerin en büyük finans kaynağı Roma olsa da bu tünellerin yapımı ile ilgili tek bir imparator adı veremeyiz, o zamanlarda bir ithaf yazıtı olmadığı için bilemiyoruz diye konuştu.