Gündem Mersin Valiliğinden CHPli Özgür Özele yalanlama Tamamen art niyetli bir yaklaşım
POLİTİKA

Mersin Valiliği'nden CHP'li Özgür Özel'e yalanlama: Tamamen art niyetli bir yaklaşım

Mersin Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde polislerin şarjörlerinin toplandığını iddia eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i yalanladı. Valilikten yapılan açıklamada böyle bir paylaşımda bulunmanın tamamen art niyetli bir yaklaşım olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi İHA
Mersin Valiliğinden CHPli Özgür Özele yalanlama: Tamamen art niyetli bir yaklaşım
Özgür Özel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mersin ziyaretinde polislerin şarjörlerinin toplandığını ifade eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e Mersin Valiliği yanıt verdi.

Valilikten “Özel'in sosyal medya hesabından polislerimizle ilgili olarak yaptığı paylaşım tamamen yalan ve asılsızdır” denilirken, “Camiye giren polislerimizin silahları bellerinde olup, şarjörleri kendi ceplerinde bulunmaktadır. Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre polislerimiz cuma namazı esnasında kendi tedbirlerini kendileri almak sureti ile kendileri bir uygulama yapmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Mersin Valiliği “Bu uygulamayı çarpıtarak polislerin şarjörleri toplandı şeklinde paylaşımda bulunmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdan ibarettir” açıklaması yaptı.

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Özel ne demişti?

Özel, “Bugün Mersin’e gelirken, Mersinliler bir gerçeklikle tanıştılar. Yüzlerce araçlık konvoyun neler yaşattığını yakından gördüler. Mersin’de bir tatsızlık yaşandı. Cumhurbaşkanı’nın koruma ekibi dışında Mersin’de güvenlik güçlerinin, polislerin silahlarındaki şarjörler toplandı. Bu, kendi polisine itimat etmeyen bir görüntüyle tanışmış olundu” demişti.

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