Gündem Mersinde 32 büyüklüğünde deprem meydana geldi
MERSİN

Son depremler... Mersin'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Mersin'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Mersin'in Anamur ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi DHA
Deprem
Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Anamur ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saat 11.21'de, 18,49 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
OYNAT 01:43
AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri içeren video paylaştı. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, depreme ilişkin alınması gereken önlemleri video ile anlattı.


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