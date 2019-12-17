Mersin'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Anamur ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin saat 11.21'de, 18,49 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Anamur ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin saat 11.21'de, 18,49 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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